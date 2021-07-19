Kurban Bayramı öncesi Aydın'da mezarlıklar ziyaretçilerle doldu
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Kurban Bayramı öncesi Aydın'da mezarlıklar ziyaretçilerle doldu

Kurban Bayramı öncesi Aydın'da mezarlıklar ziyaretçilerle doldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz bayramlarda Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle sevdiklerinin kabirlerini ziyaret edemeyen Aydınlı vatandaşlar Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklara akın etti.

Geçtiğimiz bayramlarda Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle sevdiklerinin kabirlerini ziyaret edemeyen Aydınlı vatandaşlar Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklara akın etti.

Efeler ilçesindeki Kemer ve Tellidede Mezarlıkları başta olmak üzere il genelindeki tüm mezarlıklar, en yoğun arife günlerinden birini yaşadı. Geçtiğimiz bayramlarda Korona virüs ile mücadele kapsamına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı sevdiklerinin kabirlerini ziyaret edemeyen vatandaşlar bu bayram arifesini mezarlık ziyaretine ayırdı. Mezarlıklar ziyaretçilerle dolup taşarken, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua eden vatandaşlar, kabirlerin genel temizliklerini yaparak çiçek dikti. Mezarlık girişlerindeki tezgahlarda mersin ve çiçek satışı yapan vatandaşlar da yaşanan yoğunluktan dolayı adeta çifte bayram yaşadı. Mezarlık yollarında da oluşan yaya ve araç trafiği nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşanırken, görevli ekipler gün boyunca olumsuzluk yaşanmaması için çaba sarf etti. - AYDIN

Kurban Bayramı öncesi Aydın'da mezarlıklar ziyaretçilerle doldu
Kurban Bayramı öncesi Aydın'da mezarlıklar ziyaretçilerle doldu
Kurban Bayramı öncesi Aydın'da mezarlıklar ziyaretçilerle doldu
Kurban Bayramı öncesi Aydın'da mezarlıklar ziyaretçilerle doldu
Kurban Bayramı öncesi Aydın'da mezarlıklar ziyaretçilerle doldu
Kurban Bayramı öncesi Aydın'da mezarlıklar ziyaretçilerle doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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