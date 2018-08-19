Kurban Bayramı'na Doğru

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Kendirli, mesajında, Kurban Bayramı'nın barış, esenlik, birlik ve beraberlik getirmesini diledi.

İhtiyaç sahipleri, yoksul, garip ve kimsesizlerin yüzünün bayram vesilesiyle güldürülmesinin önemine dikkati çeken Kendirli, "Türkiye'nin dışında Orta Doğu bölgesinde, Filistin, Irak, Suriye, Mısır ve mazlumların bulunduğu tüm İslam coğrafyalarındaki ihtiyaç sahiplerini unutmamalıyız. Kurban Bayramı vesilesiyle, tüm dünyada barış, huzur, sağlık ve mutluluğun daim olmasını Yüce Allah'tan diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Bahçeci, mesajında, kentte birlik ve beraberlik içinde, karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörü duygularıyla bayramın geçmesini temenni etti.

Dini bayramların toplumda çok özel ve anlamlı bir yere sahip olduğunu, yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin örneklerinin sergilendiğini vurgulayan Bahçeci, "Hemşehrilerimizin bayramını en içten duygularımla kutluyor, güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum." açıklamasında bulundu.

AK Parti İl Başkan Aslan ise vatandaşların yardımlaşma ve dayanışma duygusunun doruklara ulaştığı Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Bayramlarda birlik ve beraberliğin arttığını, bir ve beraber olma kültürünün yeni nesillere aktarıldığını vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:

"Gençlerimize, yeni nesillere birlik ve beraberlik duygusunu aktarmalıyız. Bayramda birbirimize daha bir candan sarılmalı, yaralarını sarmalıyız. Kurban Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyor, sevginin, şefkatin, yardımlaşma ve dayanışmanın doruklara ulaşmasını temenni ediyorum."