Kurban Bayramı Kutlanıyor

Kurban Bayramı dolayısıyla Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Batman ve Siirt'te resmi bayramlaşma töreni düzenlendi.

Diyarbakır Valiliğince Devlet Su İşleri (DSİ) Misafirhanesi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine katılan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ile Oya Eronat ve kurum müdürleri, vatandaşların bayramını kutladı.

Törende konuşan Vali Güzeloğlu, karşılıksız sevgilerin yaşandığı, kucaklaşmaların arttığı ve dargınlıkların yok olduğu bayramın herkese nasip olmasını diledi.

Kentte çok güzel bir anı paylaştıklarını aktaran Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Her köşesinde huzurun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yaşandığı Diyarbakır'da en büyük gücümüz olan birlik ve beraberliğimizi bayramda bir kez daha görüyoruz. Sizlerin büyük katkısı ve milletimizin kararlılığıyla kent daha güzele, aydınlık ve kalkınmış bir geleceğe hızla yol alıyor. Diyarbakır'a hizmet etmek büyük bir onur ve sorumluluktur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşların bayramını tebrik ediyorum."

Eker de "huzur kenti" olma yönünde her gün biraz daha olumlu mesafe kateden bu güzel şehirde bayramı idrak etmenin mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Eker, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Terör ve diğer askeri operasyonlara Türkiye'nin yükselişi durdurulamayınca bu kez ekonomik bir takım operasyonlarla spekülatif, manipülatif dolar ve kur hareketi operasyonlarıyla Türkiye ekonomisine zarar verilmeye çalışılmaktadır. Buna karşı milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde mücadelesini sürdürmektedir. Bu bayrama böyle bir ortamda giriyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu badireyi de atlatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bayramın bütün insanlık için barışa, huzura, gelişmeye ve kalkınmaya vesile olmasını temenni ediyorum."

Elazığ

Elazığ Valiliğince de Kurban Bayramı dolayısıyla resmi bayramlaşma töreni düzenlendi.



Valilik makamında gerçekleştirilen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar ve Sermin Balık, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, şehit polis Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Vali Kaldırım, törende il protokolü ve yetkililerle tek tek bayramlaştı.



Bayramlaşma törenine katılanlara valilik çalışanları tarafından şeker, lokum ve kolonya ikram edildi.

Mardin

Mardin'deki Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına Süryani cemaati ve dini liderleri de katıldı.

Farklı dil ve dinden vatandaşların yüzyıllardır huzur içinde yaşadığı hoşgörü kenti Mardin'de, Atatürk Kültür Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Diyarbakır-Mardin Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün aralarında yer aldığı Süryani cemaati, burada Müslüman vatandaşların bayramını kutladı.

Mardin Vali Vekili Mehmet Uslu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu vatandaşlarla bayramlaştı.

Batman

Batman'da da bayram dolayısıyla Valilik tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.

Vali Ahmet Deniz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü fuaye salonundaki bayramlaşma programında vatandaşların bayramını kutladı, çocuklara bayram harçlığı verdi.

Törene, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Siirt

Siirt'te de Kurban Bayramı dolayısı resmi bayramlaşma töreni düzenlendi.

Vali Ali Fuat Atik'in ev sahipliğinde, Vali Konağı'nda düzenlenen bayramlaşma programında Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay,AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ve diğer yetkililer vatandaşların bayramını kutladı.

Vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Atik, beraberinde protokol üyeleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi ve Sevgi Evlerinde bulunan konukları ziyaret ederek onlarla bayramlaştı ve çeşitli hediyeler verdi.

Vali Atik, İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yürütülen "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" uygulaması kapsamında kent girişindeki trafik denetimine katıldı.

Denetim yapan polis memurlarının bayramını kutlayan Atik, sürücülerle de sohbet ederek, trafikte dikkatli olmaları konusunda kendilerini uyardı.

Atik, çocuklara da kırmızı düdük, şapka ve tişört dağıttı.