Kurban Bayramı için kurulan pazarlar müşterilerini bekliyor
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Kurban Bayramı için kurulan pazarlar müşterilerini bekliyor

Kurban Bayramı için kurulan pazarlar müşterilerini bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kurban Bayramı'na 10 gün kala kurban pazarlarında hazırlıklar ve satışlar son hızıyla devam ediyor.

Kurban Bayramı'na 10 gün kala kurban pazarlarında hazırlıklar ve satışlar son hızıyla devam ediyor.

Ankara'nın Ortaköy Kurban Pazarı ve Mühye Kurban Pazarı'nda Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor. Ortaköy ve Mühye pazarlarında 80'i aşkın kurban çadırında en düşük ücret 7 bin lira civarındayken en yüksek ise 30 bin lira oldu. Kurban Bayramı'na 10 gün kala hayvanlarının yarısından fazlasını sattıklarını söyleyen hayvan sahipleri şu an yapılan satıştan ve ilgiden oldukça memnun olduklarını belirtti. Ayrıca görmeye alışık olunan pazarlıklar da görüntülendi.

"1 ton 200 kilonun üzerinde bir ağırlığı var"

Ortaköy kurban pazarında bulunan en büyük kurbanlığın 3 yaşındaki 'Paşa' ile kendisinde olduğunu ifade eden Mehmet Sarısülük, "Bu sene 'Paşa' ile birlikte 100'e yakın kurbanlık getirdik. 50-60 kadar hayvanımızı sattık. Paşa'nın cinsi bizde 10 seneden beri var çok uysal hayvandır. Dedesi de birincilik almıştı burada. Çok uysal olduğundan dolayı bu ırkı devam ettiriyoruz. Canlı kilo olarak 1 ton 200 kilonun üzerinde bir ağırlığı var. Bu satıldı, 27 bin 500 TL'ye bir dostumuza verdik. Allah kurbanını kabul etsin" dedi.

"Satışlarımız bu sene çok güzel"

Her sene Tokat'tan Ankara'ya hayvan pazarı için geldiğini söyleyen Süleyman İnan, "26 tane hayvan getirdim Tokat'tan. Satışlarımız bu sene çok güzel. 14 hayvanımı sattım 12 tane kaldı. Ben her sene geldiğim için devamlı müşterilerim var. Kaliteli hayvanlar getirdiğim için müşterilerim belli. Bu hayvan pazarında da en büyük hayvanlar bende" diye konuştu. - ANKARA

Kurban Bayramı için kurulan pazarlar müşterilerini bekliyor
Kurban Bayramı için kurulan pazarlar müşterilerini bekliyor
Kurban Bayramı için kurulan pazarlar müşterilerini bekliyor
Kurban Bayramı için kurulan pazarlar müşterilerini bekliyor
Kurban Bayramı için kurulan pazarlar müşterilerini bekliyor
Kurban Bayramı için kurulan pazarlar müşterilerini bekliyor
Kurban Bayramı için kurulan pazarlar müşterilerini bekliyor
Kurban Bayramı için kurulan pazarlar müşterilerini bekliyor
Kurban Bayramı için kurulan pazarlar müşterilerini bekliyor
Kurban Bayramı için kurulan pazarlar müşterilerini bekliyor
Kurban Bayramı için kurulan pazarlar müşterilerini bekliyor
Kurban Bayramı için kurulan pazarlar müşterilerini bekliyor
Kurban Bayramı için kurulan pazarlar müşterilerini bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tuzla'daki kurban pazarının gözdesi 1.5 tonluk "Minik" alıcısını bekliyor
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