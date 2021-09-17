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Kuraklık Vanlı çiftçileri vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kuraklık Vanlı çiftçileri vurdu

Van'ın Gevaş ilçesinde yıllardır sebze ekerek ilçe ekonomisine katkı sunan Necmettin Yavuz, ülke genelinde etkili olan kuraklık nedeniyle zarara uğradıklarını söyledi.

Van'ın Gevaş ilçesinde yıllardır sebze ekerek ilçe ekonomisine katkı sunan Necmettin Yavuz, ülke genelinde etkili olan kuraklık nedeniyle zarara uğradıklarını söyledi.

Gevaş'ta 11 yıldır boş tarım alanlarını değerlendirerek Van'ın sebze ihtiyacını karşılayan Gürbüz Tarım, 80 kişiye de istihdam sağladı. Daha önce sebze ihtiyacını başka bölgelerden temin eden Gevaş, yurt içi ve yurt dışına sebze ihraç ederek ilçe ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. İlçede ilk olarak 10 dönümlük arazide domates ekerek üretime başladıklarını belirten üretici Necmettin Yavuz, gelinen noktada Gevaş ve Van'ın sebze ihtiyacını karşılamakla birlikte il dışına da sebze ihraç ettiklerini söyledi. Yaklaşık bin 200 dönümlük arazide sebze üretimini gerçekleştirdiklerini dile getiren Yavuz, ancak bu sene kuraklık nedeniyle zarara uğradıklarını belirterek, "Bu sene büyük zorluk çekiyoruz. Çoğu çiftçi arkadaşım şu an ürünlerini bitirdiler ve sezonu erken kapattılar. Her sene üretimimiz ekim sonu veya kasım ayına kadar devam ediyordu. Bu sene ise bazı arkadaşlarımız bıraktılar. Hem hastalık hem kuraklıktan dolayı domates korumaya başladı, biber korumaya başladı" dedi.

Kuraklıktan dolayı tamamıyla zarar ettiklerini vurgulayan Yavuz, "Bu sene bütün üretici arkadaşlarımla birlikte tamamen zarardayız. Elimizdeki para da gitti, ürün de kalmadı. Geçen sene bu vakitlerde bir dalda 11 göbeğe kadar çıkarken şimdi ise bir tane bile yok. Kuraklıktan dolayı, hastalıkla da baş edemedik. Yaklaşık 350 dönüm pancar ektim ama bir tane bile çıkmadı. Su var ama yağmur berekettir. Sadece damlama ile olmuyor. Ben sadece bir sırayı suluyorum, bütün araziyi, etraftaki araziyi sulayamam ki. Onlar kuruduğu zaman ottan gelen böcek, ottan gelen hastalık sebzeye de bulaşıyor. Bu nedenle yetkililerden çiftçiye sahip çıkmalarını istiyoruz. Toprak demek, su demek, vatan demektir. Öncelikle bunlara sahip çıkmamız lazım. Bu nedenle yetkililerden destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gevaş'ı doğunun Çukurova'sı haline getirdiklerinin altını çizen Yavuz, "Eskiden sadece biz vardık. Şimdi ise 12 kişi burada üretim yapıyor. Van'daki, Gevaş'taki bu üreticiler olmazsa, biz yaz ayında bile burada domatesin kilosunu 5-6 TL'ye alırdık. Bunun yanında istihdam sağlıyoruz. Yaz boyunca öğrenciler gelip burada çalışıyorlar. Burada istihdam sağladığımız için mutluyuz" diye konuştu. - VAN

Kuraklık Vanlı çiftçileri vurdu

Kuraklık Vanlı çiftçileri vurdu

Kuraklık Vanlı çiftçileri vurdu

Kuraklık Vanlı çiftçileri vurdu

Kuraklık Vanlı çiftçileri vurdu

Kuraklık Vanlı çiftçileri vurdu

Kuraklık Vanlı çiftçileri vurdu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Kuraklık Vanlı çiftçileri vurdu - Haberler Ekonomi
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