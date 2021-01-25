Kupası parçalanan TIR'dan hafif sıyrıklarla kurtuldu
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Kupası parçalanan TIR'dan hafif sıyrıklarla kurtuldu

25.01.2021 19:34 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:40
Kupası parçalanan TIR'dan hafif sıyrıklarla kurtuldu

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, önündeki TIR'a çarpan TIR şoförü, kupası parçalanan araçtan şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu.

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, önündeki TIR'a çarpan TIR şoförü, kupası parçalanan araçtan şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında İzmir - İstanbul Otoyolu'nun  Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana geldi. S.Ö. yönetimindeki 27 AHD 90 plakalı tuğla yüklü TIR, aynı yönüne giden A.T. yönetimindeki 16 HEE 61 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle S.Ö. idaresindeki TIR'ın kupası demir yığınına döndü. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ile otoyol polis ekipleri sevk edildi. Kazaya neden olan TIR'ın şoförü; kupası parçalanan TIR'dan hafif yaralarla kurtuldu. S.Ö., TIR'ın demir yığınına dönen kupasından kendi imkanlarıyla çıktı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı S.Ö., ambulansla Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. S.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kupası parçalanan TIR'dan hafif sıyrıklarla kurtuldu
Kupası parçalanan TIR'dan hafif sıyrıklarla kurtuldu
Kupası parçalanan TIR'dan hafif sıyrıklarla kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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