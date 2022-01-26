Kupa maçları ne zaman? Bu hafta neden maç yok? Türkiye liglerinde bugün maç var mı?

Kupa maçları ne zaman? Bu hafta neden maç yok? sorularının yanıtı merak ediliyor. Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de bu hafta karşılaşmalar oynanmayacak. Ülke genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bu hafta birçok maç gündüz erken saatlerde oynanmıştı. Peki, ocak ayının son haftasındaki karşılaşmalar neden ertelendi?

BU HAFTA NEDEN MAÇ YOK?

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri nedeniyle bu hafta Süper Lig müsabakaları oynanmayacak. Birçok oyuncunun ülkesinin milli takımına gidecek olması nedeniyle böyle bir karar alındı. Geçtiğimiz günlerde de yine Afrika Uluslar Kupası nedeniyle birçok futbolcu milli takımına gittiği için Süper Lig'de forma giyememişti. Bu durumdan etkilenen bazı takımlar kadro konusunda sıkıntı yaşamıştı. Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri öncesinde ise böyle bir karar alındı.

KUPA MAÇLARI NE ZAMAN?

FIFA milli maç takvimi nedeniyle verilen aranın ardından Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24. hafta karşılaşmaları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, Spor Toto 1. Lig karşılaşmaları 5, 6 ve 7 Şubat'ta oynanacak.

2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü (bugün) Katar'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak karşılaşma, bugün saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil üstlenecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Pjanic, Larin, Kenan, Batshuayi.

Antalyaspor: Boffin, Eren, Doğukan, Milosevic, Bünyamin, Veysel, Güray, Kudriashov, Poli, Crivelli, Ghacha.

TFF 2. LİG MAÇLARI NEDEN ERTELENDİ? (TFF AÇIKLAMASI)

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Ülkemizi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22. Hafta karşılaşmalarının tamamı ileri bir tarihe ertelendi.

22. Hafta müsabakalarının oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından daha sonra ilan edilecek."

Buna göre maçlar hava şartları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelenmiştir.

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