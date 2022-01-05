Kupa canavarı Beşiktaş! Penaltılara giden finalde Antalyaspor'u mağlup eden Kara Kartal, Süper Kupa'yı 9. kez müzesine götürdü
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın şampiyonu Beşiktaş, Antalyaspor'u yenerek Süper Kupa'nın da sahibi oldu. Katar'da oynanan final karşılaşması, 1-1 bitmesinin ardından, penaltılara gitti. Penaltılarda 4-2 kazanan Beşiktaş, bu kupayı 9. kez müzesine götürdü.
Katar'da oynanan final nefesleri kesti. Beşiktaş adına perdeyi kaptan Atiba açtı. 34. dakikada takımını öne geçiren tecrübeli futbolcu, 74'te kendi kalesini buldu. 90 dakika 1-1'lik eşitle bitince maç uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde de skorun dengesini bozan takım çıkmadı.
Uzatmalardaki bölümde iki taraf da net fırsatlar yakaladı ama skor değişmedi. Penaltı atışlarında Beşiktaşlı oyuncular hiç fire vermedi. Ersin'in damga vurduğu penaltıları Beşiktaş, 4-2 kazandı. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa'yı da müzesine götürdü. Kara Kartal Süper Kupa sevincini 9. kez yaşadı. Sergen Yalçın'dan sonra göreve geçen Önder Karaveli, kariyerindeki ilk kupasını aldı.
Zaferin mimarlarından kaleci Ersin Destanoğlu başarısını, "Kaleci hocamızla analiz ettik. Biliyordum. 4 tane oyuncusunu analiz ettik, 4'ünü de bildik ama genç kardeşimizin penaltısını kurtardım. 3. kupamız oldu, mutluyuz. Önder Hocamızın da ilk kupası oldu" ifadeleriyle değerlendirdi.
Beşiktaş, kulüp tarihinde ilk kez bir sezonu 3 kupa ile tamamladı. Siyah-Beyazlılar Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı, Sergen Yalçın yönetiminde kazanmıştı.
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