Kunut duaları 1 ve 2 okunuşu nedir? Kunut duaları 1 meali nedir? Kunut duaları 2 Türkçe anlamı nedir? Kunut dualarını ezberlemek için ne yapılır?

Müslüman alemini için en önemli ibadetlerin arasında namaz kılmak gelir. Kunut Duaları da yatsı namazının ardından kılınan vitir namazının son rekatında okunmaktadır. Peki Kunut duaları 1 ve 2 okunuşu nedir? Kunut duaları 1 meali nedir? Kunut duaları 2 Türkçe anlamı nedir? Kunut dualarını kolay ezberlemek için ne yapılır? Kunut duası yerine ne okun

Müslüman alemini için en önemli ibadetlerin arasında namaz kılmak gelir. Kunut Duaları da yatsı namazının ardından kılınan vitir namazının son rekatında okunmaktadır. Peki Kunut duaları 1 ve 2 okunuşu nedir? Kunut duaları 1 meali nedir? Kunut duaları 2 Türkçe anlamı nedir? Kunut dualarını kolay ezberlemek için ne yapılır? Kunut duası yerine ne okunur? Kunut duaları ne zaman okunur? Kunut duaları ne zaman okunmaz? Vitr namazı nedir? Nasıl kılınır? İşte detaylar haberimizde...

KUNUT NEDİR?

Sözlükte "itaat etmek, huşû üzere bulunmak, ibadet yapmak, ayakta durmak" gibi mânalara gelen kunût kelimesinin bazı âyetlerle (el-Bakara 2/116, 238; Âl-i İmrân 3/17, 43; en-Nisâ 4/34; en-Nahl 16/120; er-Rûm 30/26; el-Ahzâb 33/31, 35; ez-Zümer 39/9; et-Tahrîm 66/5, 12) hadislerde (İbnü'l-Esîr, IV, 111) sözlük anlamları çerçevesinde kullanıldığı görülmektedir. Fıkıh terimi olarak "taatte bulunmak, dua etmek ve herhangi bir şerden kurtulmak ya da hayrı elde etmek için namazda Allah'a sığınmak" demektir.

Hz. Peygamber'in çeşitli vesilelerle kunut yaptığı sahih hadislerle sabit olduğu için (Buhârî, "Vitir", 7; Müslim, "Mesâcid", 294-308) kunutun meşruluğu konusunda görüş birliği içinde bulunan mezhepler kunutun hükmü ve hangi namazlarda, namazın neresinde dua edileceği gibi hususlarda ihtilâf etmiştir. Ebû Hanîfe kunutun vâcip olduğunu söylerken aralarında iki öğrencisi Ebû Yûsuf ile Muhammed'in de bulunduğu çoğunluk sünnet olduğu görüşündedir. Hanefîler'e ve Hanbelîler'e göre kunutun yeri vitir namazının son rek'atı, Şâfiîler'e göre sabah namazının farzının son rek'atı ile ramazan ayının ikinci yarısındaki vitir namazlarının son rek'atı, Mâlikîler'e göre ise sadece sabah namazının farzının son rek'atıdır. Ayrıca Hanefîler'e göre kunut rükûdan önce yapılırken Şâfiîler'e ve Hanbelîler'e göre rükûdan sonra yapılır. Mâlikîler'e göre ise rükûdan önce yapılması daha faziletli olmakla birlikte sonra yapılmasında da bir sakınca yoktur.

Kunut duası olarak herhangi bir duanın okunması yeterli görülmekle birlikte Hanefîler ve Mâlikîler Hz. Ömer'den rivayet edilen ("Allahümme innâ neste'înüke ..." ve "Allahümme iyyâke na'büdü ...", Tahâvî, I, 249) dualarını, Şâfiîler ve Hanbelîler de Hz. Ali'den rivayet edilen ("Allahümmehdinî fî men hedeyte ..."; Ebû Dâvûd, "Vitir", 5; Tirmizî, "Vitir", 10) duasını okumayı tercih etmişlerdir.

Hanefî ve Mâlikîler'e göre yalnız başına kılınan namazlarda gizli olarak okunan kunut duası cemaatle kılınan namazlarda hem imam hem de cemaat tarafından yine gizli olarak okunur. Şâfiîler ve Hanbelîler'de ise cemaatle kılınan namazlarda imam kunutu açık olarak okur, cemaat de açıktan âmin der; herhangi bir sebeple imamın sesini duyamayanlar gizlice kunutta bulunurlar. Diğer taraftan Şâfiîler ve Hanbelîler kunutta ellerin göğüs hizasına kadar kaldırılmasını da sünnet saymışlardır. Ayrıca Hanbelîler kunuttan sonra ellerini yüzlerine sürerler.

Kıtlık, salgın hastalık, düşman saldırısı gibi umumi felâket zamanlarında da kunut duası okunması fakihlerin çoğuna göre meşrûdur. Hatta bazı fakihler kunutun sadece böyle zamanlara mahsus olduğunu söylemekte, İbn Kayyim el-Cevziyye (Zâdü'l-me?âd, I, 273) ve Şevkânî de (Neylü'l-ev?âr, II, 384-391) bu görüşü tercih etmektedir. Bu gibi durumlarda kunutun hangi namazlarda ve nerede okunacağı da tartışılmış, Hanefî ve Hanbelîler sabah namazının farzının ikinci rek'atında, Şâfiîler ise bütün farz namazların son rek'atında rükûdan sonra yapılacağına hükmetmişlerdir.

KUNUT DUALARI NEDİR?

Yatsı namazından sonra kılınan vitr vacip namazında okunan kunut duaları, iki tanedir. Vitr vacibin son rekatında ayakta iken, zammı sureden sonra rükuya gitmeden bir kez daha tekbir alınır. Bu tekbirden sonra kunut duaları okunur.

KUNUT DUASI 1 ARAPÇA OKUNUŞU

Allâhumme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu'minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk

KUNUT DUASI 1 TÜRKÇE MEALİ

"Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız."

KUNUT DUASI 2 ARAPÇA OKUNUŞU

Allâhumme iyyâke na'budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes'a ve nahfidu nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilkuffâri mulhiıg

KUNUT DUASI 2 TÜRKÇE MEALİ

"Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır."

KUNUT DUASI 1 VE 2 MEALLERİ

Kunut Duası 1 Anlamı: Allah'ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.

Kunut Duası 2 Anlamı: Allah'ım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

KUNUT DUASI YERİNE NE OKUNUR? KUNUT DUASINI BİLMEYEN BİRİSİ NE YAPAR?

Hanefîlere göre, vitir namazının üçüncü rekâtında kunût yapmak vaciptir. Kunûtta tekbir alınır ve kunut duaları olarak bilinen "Allahümme innâ neste'înuke" ve "Allahümme iyyâke na'büdü" duaları okunur (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 245; Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, I, 249; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 442). Bu duaları bilmeyen kimse ezberlemeye gayret eder; ancak ezberleyinceye kadar "Rabbenâ âtinâ" duasını okur veya üç defa "Allahümmeğfir lî" demekle yetinir.

Şâfiî ve Mâlikîlere göre ise, sabah namazının ikinci rekâtında, rükûdan sonra kunût yapılır. Sabah namazında kunût yapmak Şâfiîlere göre sünnet, Mâlikîlere göre ise müstehaptır. Şâfiî veya Mâlikî mezhebine mensup imamın arkasında sabah namazı kılan Hanefî bir kimse, dilerse kunût duasına katılır, dilerse sessizce bekler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 32,33).

KUNUT DUALARI 1 VE 2 NASIL KOLAY EZBELENİR?

Hanefîlere göre, vitir namazının üçüncü rekâtında kunût yapmak vaciptir. Kunûtta tekbir alınır ve kunut duaları olarak bilinen "Allahümme innâ neste'înuke" ve "Allahümme iyyâke na'büdü" duaları okunur (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 245; Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, I, 249; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 442). Bu duaları bilmeyen kimse ezberlemeye gayret eder; ancak ezberleyinceye kadar "Rabbenâ âtinâ" duasını okur veya üç defa "Allahümmeğfir lî" demekle yetinir.

KUNUT DUALARI NE ZAMAN OKUNUR?

Hanefîlere göre vitir namazı akşam namazı gibi, bir selâmla kılınan üç rekkâttan ibarettir. Delil, Hz. Âişe'nin rivâyet ettiği şu hadistir: "Hz. Peygamber üç rekât ile vitir kılar ve üç rekâtın sonunda selam verirdi." (Buhari, Nesai) Akşam namazından farkı, bunun her rekâtında Fâtiha ve ardından bir sûre ve son rekâtta rükûdan önce tekbir alınarak Kunut duası okunmasıdır.

Vitir namazında kunut duası okumak ve kunut tekbiri almak Ebû Hannife'ye göre vâciptir. Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bunlar sünnettir.

KUNUT DUALARI NE ZAMAN OKUNMAZ?

İmam terkettiği zaman, ona uyanların da terketmesi gereken beş mesele şunlardır:

Bayram tekbirleri,

Üç veya dört rekâtlı farz namazlarda ilk oturuş,

Tilâvet secdesi,

Sehiv secdesi,

Kunut duası.

Ancak kunut duası, rükûyu kaçırma tehlikesi olduğu zaman terk edilir.

Vitir namazında cemaat, daha kunutu bitirmeden imam rükûa varsa cemaat da varır. Ancak cemaat henüz Kunut'tan bir şey okumamış olursa, imamla birlikte rükûyu kaçırmayacak şekilde bir miktar okur.

İmam kunutu unutup rükûa gittiği takdirde, cemaat ona tabi olmasa, imam da başını kaldırıp Kunut duasını okuduktan sonra, yeniden rükûya gitse, cemaat de kendisine uyunca cemaatin namazı fâsit olur.

VİTR NAMAZI NEDİR? NASIL KILINIR?

Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, Hanefîlere göre üç rekâtlı vacip bir namazdır. Vitir namazının her rekâtında Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunur. İkinci rekâtın sonunda oturularak sadece tahiyyât duası okunur. Üçüncü rekâtta kıraat tamamlandıktan (Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur. Vacib olan bu namaz yatsı namazı kılındıktan sonra sabah namazının vakti girinceye kadar herhangi bir zamanda kılınabilir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Vitir namazını yatsı namazı ile tan yerinin ağarması arasında kılın" (Ebû Dâvûd, Vitir, 1; Tirmizî, Salât, 220; İbnü'l-Hümam, Feth, I, 426) buyurmuştur. Uyanabilecek olan kimsenin vitir namazını gecenin sonunda, yani imsak vaktinden bir müddet önce kılması daha faziletlidir (Müslim, Salâtü'l-müsafirîn 162; Tirmizî, Salât, 222). Ancak uyanamayacağına dair endişe taşıyan kimsenin, vitir namazını uyumadan önce kılması uygun olur. Vaktinde kılınamayan vitir namazının daha sonra kaza edilmesi vaciptir (İbnü'l-Hümâm, Feth, I, 426).

Diğer mezheplere göre ise vitir namazı kılmak sünnettir (İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 591-594).