Kumluca'da sağanak nedeniyle bozulan yollar, vatandaşların desteğiyle onarılıyor

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki bir mahallede sağanak nedeniyle bozulan yol, vatandaşlar tarafından imece usulüyle onarılıyor.

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesindeki bir mahallede sağanak nedeniyle bozulan yol, vatandaşlar tarafından imece usulüyle onarılıyor.

Karacaören Mahallesi Veliler ve Musalar mevkilerindeki bazı yollarda, yaklaşık bir aydır belirli aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bozulmalar meydana geldi.

Kumluca Belediyesi'nden yolların yapılması yönünde talepte bulunan mahalle sakinleri, belediye yetkililerinin yoğunluk olduğunu bildirmesi üzerine sorunu çözmek için çalışmalara başladı.

Vatandaşlar, kendi traktörleri ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de destekleriyle yolu onararak ulaşıma açtı.

Mahalle sakinlerinden Yusuf Uysal, yoğun yağmurun etkisiyle bazı yerlerde heyelan ve dere taşması yaşandığını ve yolda araçların geçişinin engellendiğini söyledi.

Belediye yetkililerinden yardım istemelerine rağmen destek alamadıklarını ifade eden Uysal, "Yaklaşık bir aydır ulaşım sıkıntısı yaşıyoruz. Seralardaki ürünlerimizi hale, çocuklarımızı okula götürmede zorluklar yaşıyoruz. Belediyeden yardım istedik olmadı, sonunda kendi imkanlarımızla yolu açtık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.