Kumkapı, mis gibi 'balık' kokmaya hazır!

12.10.2019 14:47

Fatih Belediyesi ve KUMDER (Kumkapı Turistik Restoranları ve Esnafları Dayanışma Derneği) tarafından 12 - 13 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Fatih Belediyesi Balık Festivali'nde vatandaşlara binlerce balık ekmek ikram edilecek, oltayla balık tutma yarışması yapılacak.

İLK GÜN KUMKAPI'DA BALIK EKMEK DAĞITILACAK

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak program, Kumkapı Meydanı'na kurulacak ızgaralarda pişen balıkların ikramı ile devam edecek. Festival boyunca konuklara 8000 kişilik uskumru, 2500 kişilik çupra – levrek ızgara, 2500 porsiyon istavrit tava, 2500 porsiyon hamsi tava, 2000 kişilik kalamar tava, 5000 adet balık böreği, şalgam suyu, limonata ve helva ikram edilecek.

İKİNCİ GÜN OLTAYLA BALIK TUTMA YARIŞMASI

'Fatih Belediyesi Balık Festivali' kapsamında 13 Ekim Pazar günü de oltayla balık tutma yarışması yapılacak. Balıkçılar, saat 06.00'da oltalarını Galata Köprüsü'nden Haliç'in sularına sallayacak. Öğlene kadar en çok balığı tutan yarışmacılara ödülleri düzenlenecek törenle verilecek. Festival balık ekmek dağıtımıyla sona erecek.

Kaynak: Bültenler