Küme düşme hattı yangın yeri! Gedson Fernandes döktürdü ama Rize'ye yetmedi - Haberler
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Küme düşme hattı yangın yeri! Gedson Fernandes döktürdü ama Rize'ye yetmedi

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Küme düşme hattı yangın yeri! Gedson Fernandes döktürdü ama Rize'ye yetmedi

Süper Lig'in 25. haftasında Altay ile Rizespor 0-0 berabere kaldı. Düşme hattının içinde yer alan iki takımın maçında kazanan çıkmadı. Rize'nin yıldızı Gedson Fernandes performansıyla göz kamaştırdı ancak 3 puanı getirmeye yetmedi.

Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Altay ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı. Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren iki takım da 1'er puana razı oldu.

GOL İPTAL

Rizespor'un 86'da Pohjanpalo ile attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Rizespor'da bonservisi Beşiktaş'Ta bulunan Gedson Fernandes performansıyla göz kamaştırdı.

Küme düşme hattı yangın yeri! Gedson Fernandes döktürdü ama Rize'ye yetmedi

EN YÜKSEK SAYIYA ULAŞTI

Altay maçında girdiği 30 ikili mücadelenin 20'sini kazanan Gedson Fernandes, OPTA'nın verilerine göre bu sezon bir Süper Lig karşılaşmasında en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.

Gedson'un istatistikleri:

  • Sahanın en fazla ikili mücadele kazanan ismi: (20)
  • Sahanın en fazla sahipsiz top kazanan ismi: (6)
  • Takımın en fazla adam eksilten ikinci ismi: (6)
  • %86 pas isabet yüzde

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor, Altay, Spor, Haberler

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