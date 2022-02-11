Küme düşme hattı yangın yeri! Gedson Fernandes döktürdü ama Rize'ye yetmedi
Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Süper Lig'in 25. haftasında Altay ile Rizespor 0-0 berabere kaldı. Düşme hattının içinde yer alan iki takımın maçında kazanan çıkmadı. Rize'nin yıldızı Gedson Fernandes performansıyla göz kamaştırdı ancak 3 puanı getirmeye yetmedi.
Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Altay ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı. Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren iki takım da 1'er puana razı oldu.
GOL İPTAL
Rizespor'un 86'da Pohjanpalo ile attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Rizespor'da bonservisi Beşiktaş'Ta bulunan Gedson Fernandes performansıyla göz kamaştırdı.
EN YÜKSEK SAYIYA ULAŞTI
Altay maçında girdiği 30 ikili mücadelenin 20'sini kazanan Gedson Fernandes, OPTA'nın verilerine göre bu sezon bir Süper Lig karşılaşmasında en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.
Gedson'un istatistikleri:
- Sahanın en fazla ikili mücadele kazanan ismi: (20)
- Sahanın en fazla sahipsiz top kazanan ismi: (6)
- Takımın en fazla adam eksilten ikinci ismi: (6)
- %86 pas isabet yüzde