Kumar oynamak için kısıtlamayı deldiler, 83 bin TL ceza yediler
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Kumar oynamak için kısıtlamayı deldiler, 83 bin TL ceza yediler

Kumar oynamak için kısıtlamayı deldiler, 83 bin TL ceza yediler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gece saatlerinde kapalı olan bir kıraathanenin asma katında kumar oynarken polise yakalanan toplam 20 kişiye 83 bin TL ceza uygulandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gece saatlerinde kapalı olan bir kıraathanenin asma katında kumar oynarken polise yakalanan toplam 20 kişiye 83 bin TL ceza uygulandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Kemalettin Mahallesi'nde yer alan ancak faaliyetine ara veren sektörlerden olması nedeniyle kapalı konumda olan bir kıraathanenin kepenkleri kapalı olmasına karşın içeriye girenler bulunduğunun bildirilmesi ile harekete geçen polis ekipleri, söz konusu kahvehaneye baskın düzenledi. Kıraathanede sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynandığını belirleyen polis kepenkleri indirilmiş vaziyette bulunan ve normal şartlarda kullanılmayan asma kata masalar konularak kumar oynandığını tespit etti.

Kumar oynayan 20 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçlaması ile toplamda 83 bin TL para cezası uygulandı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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