Kulüpler Birliği, 14 kulübün aldığı ortak kararı açıkladı: Hakemlerle ilgili konuşmayacağız
Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, birliğin gerçekleştirdiği toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. 14 kulübün ortak bir karar aldığını duyuran Ağaoğlu, "İlk yarıda kalan 6 maçta bir anlaşma yaptık ve hakemler hakkında konuşmama kararı aldık" ifadelerini kullandı.
Kulüpler Birliği'nin yaptığı toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu, 14 kulübün fikir birliğine vardığı kararı duyurdu.
"BU KONUDA ISRARCIYIZ"
Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan basın toplantıda 14 kulüp ile ilk yarıda kalan 6 maçta bir anlaşma yaptık ve hakemler hakkında konuşmama kararı aldık" ifadelerini kullandı. Ayrıca Ağaoğlu, yabancı sınırıyla ilgili ise,"Önümüzdeki sene 7+4'ün uygulanması konusunda endişelerimizi de dile getirdik. Bu konuda ısrarcıyız" şeklinde konuştu. Kulüpler Birliği'nin hakemlerle ilgili karar aldığı toplantıya, Beşiktaş, Antalyaspor, Alanyaspor, Kayserispor, Sivasspor ve Gaziantep FK katılmadı.
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet