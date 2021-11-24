Kulüpler Birliği, 14 kulübün aldığı ortak kararı açıkladı: Hakemlerle ilgili konuşmayacağız

Kulüpler Birliği'nin yaptığı toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu, 14 kulübün fikir birliğine vardığı kararı duyurdu.

"BU KONUDA ISRARCIYIZ"

Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan basın toplantıda 14 kulüp ile ilk yarıda kalan 6 maçta bir anlaşma yaptık ve hakemler hakkında konuşmama kararı aldık" ifadelerini kullandı. Ayrıca Ağaoğlu, yabancı sınırıyla ilgili ise,"Önümüzdeki sene 7+4'ün uygulanması konusunda endişelerimizi de dile getirdik. Bu konuda ısrarcıyız" şeklinde konuştu. Kulüpler Birliği'nin hakemlerle ilgili karar aldığı toplantıya, Beşiktaş, Antalyaspor, Alanyaspor, Kayserispor, Sivasspor ve Gaziantep FK katılmadı.

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