Kulüp başkanı ve yönetim ibra edilmezse ne olur?

Yönetim ibra edilmezse ne olur? Kulüplerin genel kurullarında yönetim ve başkanın akıbetini belirleyen kararların başında ibra oylaması gelir. İbra edilip edilmemek, sadece yönetim için değil kulübün geleceği açısından da belirleyici olur.

YÖNETİM İBRA EDİLMEZSE NE OLUR?

Genel kurulda ibra edilmeyen bir yönetim kurulu için ilk sonuç, üyelerin güveninin kaybolmasıdır. İbra edilmeme kararı, yönetimin faaliyetlerinin onaylanmadığını ve kulüp menfaatlerine aykırı, hatalı ya da yetersiz uygulamalar yapıldığı kanaatine varıldığını ortaya koyar. Bu tür bir karar, yönetim kurulunun faaliyetlerini sürdürebilmesini fiilen zorlaştırır.

İbra edilmeyen yönetim kurulu, görevde kalsa bile hukuki sorumluluk altına girer. Kulüp, geçmiş dönemde meydana gelen zararlardan, usulsüzlüklerden veya hatalı işlemlerden dolayı yönetime tazminat davası açabilir. Bu sorumluluk, yalnızca mali değil idari nitelik de taşır. Yönetim kurulu üyeleri, kişisel malvarlıklarıyla da bu davalarda muhatap olabilirler.

Görev süresi açısından bakıldığında, ibra edilmeyen yönetim kurulu otomatik olarak düşmez. Ancak güven kaybı nedeniyle olağanüstü genel kurul çağrısı yapılması sık rastlanan bir durumdur. Bazı kulüp tüzüklerinde, ibra edilmeyen yönetimin görevine devam edemeyeceğine dair özel hükümler de bulunur. Böylece yönetimin görevi, fiilen sona erebilir ve kulüp yeni bir yönetimle yoluna devam edebilir.

KULÜP BAŞKANI/BAŞKANLAR İBRA EDİLMEZSE NE OLUR?

Kulüp başkanı, yönetim kurulunun doğal bir parçası olarak ibra edilmeme kararından doğrudan etkilenir. Başkan, özellikle mali işlemler ve stratejik kararlar açısından birinci derecede sorumludur. Dolayısıyla, ibra edilmemesi halinde başkanın kişisel sorumluluğu daha ağır şekilde gündeme gelir.

Başkanın ibra edilmemesi, hem hukuki hem de manevi sonuçlar doğurur. Kulüp tarafından açılacak davalarda başkan, doğrudan hedef alınabilir. Özellikle kulübün uğradığı zararların tazmin edilmesi amacıyla başkan hakkında bireysel dava açılması mümkündür. Bu süreçte başkanın kişisel malvarlığı da risk altında olabilir.

Ayrıca ibra edilmeyen bir başkan, kulüp üyeleri, kamuoyu, sponsorlar ve taraftarlar nezdinde ciddi bir güven kaybı yaşar. Çoğu durumda bu güven kaybı, başkanın istifasıyla veya olağanüstü seçim kararının alınmasıyla sonuçlanır. Başkanın görevde kalması teorik olarak mümkün olsa da pratikte kulübü yönetmeye devam etmesi güçleşir.