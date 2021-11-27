Kulu'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi yakalandı

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Konya kara yolu Kulu makasında, uyuşturucu madde taşıdığı ihbarı üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptığı aramada, 1 gram metamfetamin ele geçirdi.

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen sürücü A.M.E.C. ile yanında bulunan A.E.M. "uyuşturucu madde ticareti ve sahte kimlik bulundurma" suçlarından gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.