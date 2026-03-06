Haberler

Yaklaşık yarım asırdır terzilik mesleğini sevgiyle yapıyor

Yaklaşık yarım asırdır terzilik mesleğini sevgiyle yapıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan ve küçük yaşta başladığı terzilik mesleğini devam ettiren 59 yaşındaki Adem Koz, 45 yıldır elinden iğne, iplik ve makası bırakmıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan ve küçük yaşta başladığı terzilik mesleğini devam ettiren 59 yaşındaki Adem Koz, 45 yıldır elinden iğne, iplik ve makası bırakmıyor.

Koz, 10 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini, hazır giyim sektörünün yaygınlaşmasına ve büyümesine rağmen bırakmadı.

Terzi Adem Koz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terziliğin hala değerini koruyan bir zanaat olduğunu söyledi.

Mesleğe usta çırak ilişkisi içerisinde başladığını anlatan Koz, "Bakıp görerek ustamızın yanında yetiştik. Zamanla kendimizi de geliştirdik." dedi.

Koz, ortaokul mezunu olduğunu belirterek ilk yıllarda farklı işlerde çalıştığını ancak aradığını bulamayınca yeniden terziliğe döndüğünü kaydetti.

Koz, pantolon, ceket ve yelek dikimi yaptıklarını, ayrıca daraltma, kısaltma ve her türlü tadilat işini üstlendiklerini belirterek, deri ürünlerde de tadilat yaptıklarını söyledi.

Kadın elbisesi dikmediklerini ancak etek ve pantolon taleplerini karşıladıklarını dile getiren Koz, tüm kıyafetlerin tadilatını yaptıklarını ifade etti.

Özel dikimde müşterilerin kumaşı seçip sipariş verdiğini anlatan Koz, sipariş usulü çalıştıklarını ve zaman zaman mağazalara da iş yaptıklarını söyledi.

Koz, özellikle düğün sezonlarında işlerin arttığına dikkati çekerek 1990'lı yılların, terzilik mesleğinin en yoğun dönemleri olduğunu belirtti.

Hazır giyim sektörünün büyümesiyle terziliğin bir miktar durgunlaştığını dile getiren Koz, buna rağmen mesleğin tamamen ortadan kalkmadığını vurguladı.

Terziliğin pahalı olduğu yönündeki algıya katılmadığını ifade eden Koz, "Aslında hazır giyim de pahalı ama özel dikilen kıyafet daha uzun ömürlü olur." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı

Görüntüler ABD ve İsrail'in her gün vurduğu ülkeden
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mide bulandıran olay! Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç

Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim

Bir savaş da onların arasında çıktı: Dövmezsem şerefsizim
Trump-Messi buluşmasında yeni detay! Kullanıcılar ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü!
Mide bulandıran olay! Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç

Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç
İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı

İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı
İsrail ve ABD'nin ucuz kahramanlık hikayesi

Koca Amerika'nın medet umduğu şeye bakın