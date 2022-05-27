Türk mutfağı Polonyalılarla buluştu - Haberler

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Türk mutfağı Polonyalılarla buluştu

AA - Ömer Tuğrul Çam - Kültür Sanat
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Türk mutfağı Polonyalılarla buluştu

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türk yemeklerinin tanıtıldığı etkinlikler düzenledi.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türk yemeklerinin tanıtıldığı etkinlikler düzenledi.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde sağlıklı ve geleneksel tarifleriyle Türk mutfağı tanıtıldı.

Büyükelçiliğin resmi konutundaki ilk etkinlikte yabancı ülke büyükelçilerine Türk lezzetlerinden örnekler ikram edildi.

Ayrıca asırlık tariflerle Türk mutfağını Polonyalılarla buluşturan bir başka etkinlik, Wilanow Sarayı'nda yapıldı.

Lezzetli Türk yemeklerinin ve tatlılarının yanı sıra asırlar öncesine dayalı tariflerden de yola çıkılarak hazırlanan şerbetler ile Türk kahvesi, Türk çayı ve lokum gibi tatlar da etkinliğe katılan yabancı konuklara klasik Türk müziği eşliğinde sunuldu.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Kültür Sanat

cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Türkiye, Türk, Kültür Sanat, Haberler

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