Tunceli'de 'Bir Anadolu Şenliği' Başladı

Tunceli'de konser, sinema, tiyatro ve çocuklar için çeşitli etkinliklerin yapılacağı "Bir Anadolu Şenliği" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 11 Eylül'e kadar Mameki Park'ta organize edilen şenlik için Munzur Doğa Sporları Kamp ve Konaklama Alanı'nda açılış programı düzenlendi.

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Tunceli'de 7 gün boyunca şenliğin süreceğini söyledi.

Şenlikte kültür, sanat, tarih ve medeniyetin en güzel şekilde gelecek kuşaklara aktarılacağını ifade eden Çam, "Başka illerde de başlayacak ve bu birikim ile tecrübelerle aslında bütün dünyaya mirasımızı, kültürümüzü, sanatımızı en güzel şekilde anlatacağız. Bu tür etkinlikler, şenlikler ve festivallerin en önemli özelliklerinden bir tanesi de bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sağlıyor." dedi.

Çam, bu tarz etkinliklerin farklı ülkelerdeki insanların ilgisini çektiğini belirterek, "Onun için ekonomimizin, ticaretimizin, kavşak noktalarımızın gelişmesine en büyük katkı sağlamış olan bu çalışmalar önemli bir katma değer üretecek." ifadesini kullandı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl de Tunceli'nin doğal, tarihi ve kültürüyle önemli bir şehir olduğunu anlattı.

Kentin her bölgesinde huzurun hakim olduğunu vurgulayan Aygöl, "Huzur hakim olan yerlerde ekonomi ve insanların mutluluğu yükselir, turizm, kültür ve sanat başlar. Biz de bu akşam Bir Anadolu Şenliği ile şehrimizde kültür, sanat, müzik, çocuk oyunları ve tiyatro gibi her güzelliği içinde barındıran bir program başlatıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çam ve beraberindekiler, Tunceli Müzesi'nde gerçekleştirilen gastronomi etkinliğine katıldı.