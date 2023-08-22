Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi Başladı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği işbirliğinde düzenlenen 'Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi' Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan başladı. Ralli, Türk kültürünü dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği işbirliğinde 2022 yılında hayata geçirilen "Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi" Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan başladı.

Ralli katılımcıları yola çıkmadan önce TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, ralli güzergahındaki bazı ülkelerin büyükelçileri ve üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ile Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Konutu'nda bir araya geldi.

Katılımcılar, Sofya'nın merkezinde Aleksandar Nevski Katedrali önünde düzenlenen törenle Türkiye'ye uğurlandı.

Tarihi Türk yurtları dünyaya tanıtılacak

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, AA muhabirine, etkinliğin daha önce "Doğu-Batı İpek Yolu Rallisi" olan adının "Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi" olarak değiştirildiğini söyledi.

Yusuf, "Tarihi Türk yurtlarından ve onların oluşturduğu medeniyetleri geçecek olan araçlar, Orhun Vadisi'ne kadar bunları dünyaya tanıtacak ve bu güzergahın üzerinde bir farkındalık yaratılacak." dedi.

Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden gelen araçlar için Sofya'yı buluşma noktası olarak seçtiklerini anlatan Yusuf, önce İstanbul, sonra Ankara, ardından İran üzerinden geçecek araçların uğrayacağı diğer ülkelerin Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan olacağını ifade etti.

Çin ile diplomatik temaslar sürüyor

Birtakım diplomatik ve bürokratik engeller dolayısıyla Çin üzerinden geçiş yapamadıklarını belirten Yusuf, "Hala görüşmeler devam ediyor. Eğer sonuçlandırabilirsek, Moğolistan'ın Orhun Vadisi'nde, Orhun Anıtlarının, Bilge Kağan'ın memleketinde, Cengiz Han'ın memleketinde (ralliyi) nihayetlendireceğiz." diye konuştu.

Yusuf, "Türk kültürünü o coğrafyada, Türklerin dünya medeniyet tarihine kattıklarını bir nebze olsun bu yolla dünyaya tanıtmak, Türk halklarımızı tanıtmak, dünyaya bu medeniyeti ve dünyanın bizimle birlikte bu medeniyete, insanlığa neler kattığımızı bir nebze olsun görmesini sağlamak adına bu etkinliği yürütüyoruz." dedi.???????