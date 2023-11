TRT ORTAK YAPIMI 'SADIK AHMET' FİLMİNİN BASIN TOPLANTISI YAPILDI

Batı Trakyalı Müslüman Türklerin savunucusu Dr. Sadık Ahmet'in hayatı film oldu

Gül KABA DEMİR-Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) ' Yunanistan'daki Batı Trakyalı Müslüman Türklerin demokratik hakları için yıllarca mücadele veren merhum Dr. Sadık Ahmet'in hayatını anlatan TRT ortak yapımı ' Sadık Ahmet' filminin basın toplantısı düzenlendi. Filmin basın toplantısında konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, 'Derdi olan işler yapmaya gayret ediyoruz' dedi. Film, 29 Aralık'ta tüm Türkiye'de izleyiciyle buluşacak.

1947 yılında Gümülcine'de doğan ve tıp eğitimi aldıktan sonra Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türklerinin birçok hakkının devlet tarafından hiçe sayılmasına karşı siyasi bir mücadele sürdüren Dr. Sadık Ahmet'in hikayesi TRT ortak yapımı ' Sadık Ahmet' filmiyle izleyiciyle buluşacak.

Batı Trakyalı Müslüman Türk azınlığın efsanevi lideri Dr. Sadık Ahmet'in hayatı ve uğruna savaş verdiği mücadelenin etkileyici hikayesini beyazperdeye taşıyan filmin basın toplantısı İstanbul'da gerçekleşti. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ev sahipliğinde gerçekleşen basın toplantısına; TRT yönetimi, filmin yapımcısı Mahmut Cüneyt Göz, kreatif yapımcısı Muhammet Usta, yönetmen Hakan Yonat, filmin oyuncularından Turgay Aydın, Nur Fettahoğlu, Ozan Akbaba, Renan Bilek, Erkan Can, Suzan Kardeş, Doğukan Güngör, Taner Rumeli ve Burak Satıbol, Sadık Ahmet'in oğlu Levent ve kızı Funda Sadıkahmet ile çok sayıda üst düzey medya temsilcisi katıldı.

SOBACI: KAMU YAYINCISI OLARAK MİSYON YÜKLÜ İŞLER YAPIYORUZ

Toplantıda açıklamalarda bulunan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, kamu yayıncılığının gereği olarak misyon yüklü işler yapmaya ve yaptıkları her işin arkasında bir dert yüklenmeye çalıştıklarını ifade ederek, bunun en önemli göstergelerinin prime time'da yaptıkları diziler ve ortak yapım filmleri olduğunu söyledi. Sobacı, 'Biz 2022 yılında ve 2021 yılında reytingler arasında Prime Time'ı birinci olarak tamamladık. Özellikle ortak yapımlarımız üzerinde konuşmak gerekirse aslında rakamlar bize bu teveccühü gösteriyor. TRT ortak yapımların 2022 ve 2023 yıllarındaki başarısına da değinen Sobacı, '2022 ve 2023 yıllarında 46 tane TRT ortak yapımı filmimiz beyazperdeye girdi ve bu filmlerle 383 film festivalinde 178 ödül kazandık. 2022 ve 2023 yıllarına baktığımızda 2022'de vizyona giren TRT ortak yapımları toplam 7 milyon izleyiciye ulaştı. 2022 yılında 7'si animasyon, 4 tanesi ana akım olmak üzere 11 filmi beyaz perdeye aktardık. Geçtiğimiz yıl vizyonda en çok izlenen 10 filmden sadece 4 tanesi yerli film iken, bunun 3 tanesi TRT ortak yapımıydı. Benzeri tabloyu aslında 2023 yılı içerisinde de izlemeniz mümkün. 2023 yılı itibarıyla yerli filmler bugüne kadar 7 milyon 500 bin izleyiciye ulaştı. 7 buçuk milyonun 4 buçuk milyonunu TRT ortak yapımı filmler' diye konuştu.

12 Punto'nun Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu olduğunu söyleyen Sobacı, senarist yetiştirmenin ve gençleri özellikle yapımcı yapmak üzerine geliştirilen bu projeyi TRT olarak gerçekleştirdiklerini aktardı.

'SADIK AHMET FİLMİNİ YAPMAK, BAĞIMSIZLIĞIMIZIN KISITLANMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİMİZİN İLANIDIR'

Sadık Ahmet'in hayatının beyazperdeye aktarılmasının TRT için önemine değinen Sobacı, ' Sadık Ahmet filmini yapmak, kimliğimizin gölgelenmesine ve bağımsızlığımızın kısıtlanmasına asla izin vermeyeceğimizin ilanıdır. Sadık Ahmet bizim için bu anlama geliyor. Sadık Ahmet bir doktor olarak Batı Trakya'da aslında sadece fiziki yaraları iyileştirmemiş aynı zamanda asimile edilme, yok sayılma veya milliyetinden yoksun bırakılma gibi kitlesel acıları da iyileştirecek bir mücadelenin içerisine girmiş. Bu yüzden bizim için önemli bir projenin basın toplantısı gerçekleştiriyoruz. Türk azınlıkların çektiği sıkıntıları Yunanistan'ın sınırlarını aşarak tüm dünyaya duyurma mücadelesi vermiş, hayatından feragat etmiş yakın tarihteki önemli bir şahsiyet üzerine konuşuyoruz. O yüzden mümkün olduğunca titizlikle ve yoğun bir çalışmayla Sadık Ahmet filmini bir an önce beyazperdeye getirmeye gayret ettik. Filmimizin yolu açık olsun. TRT olarak, Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak Sadık Ahmet'in hikayesini, tarihimizi, kimliğimizi, kültürel zenginliklerimizi anlatmaya, bu yolda çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Bunun bir kez daha altını çizmek istiyorum' ifadelerini kullandı.

GÖZ: 6 AY HAZIRLIK, 8 BUÇUK HAFTA SET SÜRDÜ

Filmin yapımcısı Mahmut Cüneyt Göz ise filmin Batı Trakya Türklerinin siyasi liderliğini yapmış olan Sadık Ahmet'in hayat hikayesini anlatan biyografik bir film olduğuna değinerek '6 aylık bir hazırlık sürecinden geçtik. Daha sonra sekiz buçuk hafta süren bir set sürecimiz oldu. Yaklaşık 2 buçuk ay kadar da post prodüksiyon sürecimizi tamamlamış olacağız. Filmimiz 29 Aralık'ta vizyona girecek, emeği geçen tüm oyuncularımıza, senaristimize, yönetmenimiz dahil tüm ekibimize çok teşekkür ederim' dedi.

'BABAM BENİM ELİMDE VEFAT ETTİ'

Dr. Sadık Ahmet'in oğlu Levent Sadıkahmet ise babasının kendi ellerinde vefat ettiğini anlatarak 'Sadık Ahmet birleştirici bir liderdi. Biz çok zor günler geçirmiş bir aileyiz. Babam benim elimde vefat etti. Kız kardeşim Funda'yı kötü şartlar altında o arabadan çıkarmak bana nasip oldu. Babam vefat etmeden önce 'ben sana tertemiz bir isim bırakacağım. Ona leke getirmezsen başta anavatan Türkiye olmak üzere size her kapı açılır' dedi. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne rahmetli babam, dava arkadaşları ve Türk dünyası adına teşekkür ediyorum? açıklamasında bulundu. SADIKAHMET: 28 YIL SONRA BENİ BABAMLA KUCAKLAŞTIRDIĞI İÇİN TRT'YE MİNNETTARIM

Dr. Sadık Ahmet'in kızı Funda Sadıkahmet ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendilerine sahip çıktığını söyleyerek 'Biz zor koşullardan geldik. Bu soy ismi şerefle taşımaya gayret ettik. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti'ne, TRT'ye, yapımcı, yönetmen ve oyuncularımıza teşekkür ederim. 28 yıl sonra beni babamla kucaklaştırdığınız için size minnettarım' dedi.

Filmde Sadık Ahmet'i canlandıran Turgay Aydın da 'Böyle bir adamı oynamak benim için büyük bir şans. Çok heyecanlıyım, ekip çok iyiydi. Herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Başrol oyuncularından Nur Fettahoğlu ise 'Türk diasporasının çok önemli isimlerinden olan Dr. Sadık Ahmet'in yaşamından bir kesiti sizlerle paylaşıyor olmak benim için onur verici. İnşallah bu yolda mücadele veren insanlara bir nebze olsun ışık olabiliriz' ifadelerini kullandı.

FİLMİN ÇEKİMLERİ EDİRNE'DE YAPILDI Senaryosunu Mert Dikmen'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Hakan Yonat'ın oturduğu filmin yapımcılığını Mahmut Cüneyt Göz, proje tasarımı ve kreatif yapımcılığını ise Muhammet Usta üstleniyor. Dr. Sadık Ahmet'i ise oyuncu Turgay Aydın canlandırıyor. Edirne'de çekimleri tamamlanan filmin oyuncuları arasında; Nur Fettahoğlu, Erkan Can, Ozan Akbaba, Renan Bilek, İlker Aksum, Taner Rumeli, Burak Satıbol, Uğur Yücel, Erdal Beşikçioğlu, Suzan Kardeş ve Doğukan Güngör gibi başarılı isimler yer alıyor.