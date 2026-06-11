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Tekirdağ'da "60. Uluslararası Kiraz Festivali" başladı

Tekirdağ'da '60. Uluslararası Kiraz Festivali' başladı
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Tekirdağ'da bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali, protokol üyeleri, vatandaşlar, motosiklet kulüpleri ve animasyon ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen kortej yürüyüşü ve festival ateşinin yakılmasıyla başladı. Festival, 14 Haziran'a kadar sürecek.

Tekirdağ'da bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali, festival ateşinin yakılmasıyla başlarken, protokol üyeleri, vatandaşlar, motosiklet kulüpleri ve animasyon ekipleri ana cadde boyunca yürüdü.

Festivalin açılış programı muhtevasında Köprübaşı mevkiinde bir araya gelen protokol üyeleri, vatandaşlar, motosiklet kulüpleri ve animasyon ekipleri, Hükümet Caddesi boyunca bando eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan kortejde vatandaşlar da 200 metrelik Türk bayrağı taşıdı. Törenin devamında protokol üyeleri tarafından festival ateşi yakılarak 60. Uluslararası Kiraz Festivali'nin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Kentin simgelerinden biri haline gelen ve her yıl yüzlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Uluslararası Kiraz Festivali muhtevasında konserler, kültürel etkinlikler, sergiler, sportif organizasyonlar ve çeşitli gösteriler düzenlenecek.

Tekirdağ'ın tanıtımına önemli katkı sağlayan festivalin, kent ekonomisine ve turizmine de hareketlilik kazandırması bekleniyor. Festival etkinlikleri 14 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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