Sürmene'de 'Taşacak Bu Deniz' Rüzgarı: Ziyaretçi Akını

Trabzon'un Sürmene ilçesinde çekimleri yapılan 'Taşacak Bu Deniz' dizisi, yayınlanmasının ardından bölgeye ziyaretçi akınına neden oldu. Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla ilgi çeken Sürmene, dizinin popülerliği sayesinde yerel esnafa da canlılık getirdi.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde çekimleri yapılan "Taşacak Bu Deniz" dizisinin yayına girmesinin ardından kentte ziyaretçi hareketliliği yaşanmaya başlandı.

Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve mimarisiyle bilinen Sürmene, son yıllarda birçok dizi ve filme ev sahipliği yapmasıyla adeta bir açık hava plato­suna dönüştü.

Daha önce farklı dizi ve filmlere de ev sahipliği yapan ilçe, bugünlerde TRT'nin sevilen dizilerinden "Taşacak Bu Deniz" ile izleyicilerle buluşuyor.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerinde yer aldığı diziyi ilgiyle takip eden ve çekimlerin yapıldığı mekanları görmek isteyenler, farklı illerden Sürmene'ye geliyor.

Ziyaretçilerin ilçenin tarihi yapıları ve kültürel değerlerini keşfetme imkanı bulmasının yanı sıra bu durum aynı zamanda yöredeki esnaf için hareketlilik oluşturuyor.

Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, AA muhabirine, ilçenin kadim bir tarihe sahip olduğunu, geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

İlçenin yöresel lezzetleri, el sanatları ve tescilli yapılarıyla öne çıktığını belirten Azizoğlu, ilçeden çok sayıda sanatçı, senarist ve yönetmenin yetiştiğini dile getirdi.

Azizoğlu, ilçenin geçmişte dizi ve sinemalara ev sahipliği yaptığına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1986'da Hülya Avşar'ın 'Üç Halka Yirmi Beş' filmi, sonrasında 1993'te 'Süper Baba', 2006-2007 yıllarında 'Fırtına' dizisi çekilmişti. Birkaç yıl önce de Sen Anlat Karadeniz ki senaristimiz Nehir Erdem o da bu mahallenin çocuğu. Şimdi de 'Taşacak Bu Deniz' dizisi çekiliyor. Bu arada ilçemiz birkaç filme de ev sahipliği yaptı. Belli başlı bölümler ilçemizde çekildi."

İlçenin doğal güzelliğinden dolayı dizi ve film çekimleri için tercih edildiğine işaret eden Azizoğlu, dizinin ilk bölümünün yayınlanmasının ardından ilçeye farklı şehirlerden ziyaretçilerin gelmeye başladığını belirtti.

"İnsanlar bebekleri kucağında bekliyorlar"

Çekimlerin olduğu alanlarda akşam saatlerinde dahi yoğunluk yaşandığını ifade eden Azizoğlu, "Akşam saatlerinde bile farklı şehirlerden gelen araçlar var. İnsanlar bebekleri kucağında bekliyorlar. Oradaki oyuncularla dinlenme aralarında, karavanlarına gittikleri sırada fotoğraf çektiriyorlar. Sağ olsun onlar da vatandaşların ilgilerine karşılık veriyor. Güzel tepkiler oluyor." ifadelerini kullandı.

Azizoğlu, sosyal medyada da dizi ve ilçeye önemli bir ilginin bulunduğuna dikkati çekerek, "Şu an 'Taşacak Bu Deniz için Trabzon'a, Sürmene'ye geliyoruz' diyorlar ve bu esnafa da yansıyor. Esnafımızdan da olumlu tepkiler alıyoruz. Sağ olsun esnafımız da gelenleri gayet misafirperver şekilde ağırlıyor." diye konuştu.

"Önceden 100 çay satıyorduk, şimdi 200 tane"

Dizi çekimlerinin yapıldığı Balıklı Mahallesi'nde çay ocağı işleten Şevki Demircioğlu da çekimlerin ardından ilçeye gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi.

İlçede yaşanan hareketliliği işlerinde de hissettiklerini dile getiren Demircioğlu, "Önceden 100 çay satıyorduk, şimdi 200 tane satıyoruz. Taşacak Bu Deniz bize canlılık getirdi. Uzak şehirlerden insanlar buraya geliyor. Buralar her gün dolup taşıyor." dedi.

Demircioğlu, insanların Sürmene'yi tanımasının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Herkes bu durumdan memnun, bir sorun yok. Gelen misafirleri ağırlıyoruz, burayı tanıtıyoruz. İnsanlar da diziyi seyrettikçe buraya geliyorlar. Hayret ediyorlar 'bu kadar güzel yerler olur mu?' diye. Mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

"Televizyon bile açmazken bu dizi için izlemeye başladık"

Yöre sakinlerinden 68 yaşındaki Resmiye Çamur da oyuncularla sürekli bir araya geldiğini ve çok mutlu olduğunu belirtti.

Dizinin mahallelerine renk kattığını anlatan Çamur, "Gitmelerini de istemiyoruz. Sürekli kalsınlar. Öğle yemeğinde, paydoslarda oyuncularla fotoğraf çekiliyoruz. Çok ilgililer." ifadesini kullandı.

Dizinin çekildiği mahalle ve oyuncuları görebilmek için Samsun'dan gelen Kevser Önal da izledikleri tek dizinin Taşacak Bu Deniz olduğunu belirterek, "Evimizde televizyon bile açmazken bu dizi için izlemeye başladık. Cuma bitiyor, tekrar cumayı bekliyoruz. En favorimiz 'Eleni' karakteri. Gerçekten iyimser olması ve çok tatlı olması. Rolüne gerçekten çok yakışmış." diye konuştu.

Rize'den gelen Selvihan Sırtlı da diziyi hiç kaçırmadıklarını belirterek, dizinin çekildiği yerleri merak ettiklerini, görmek için de Sürmene'ye geldiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Kültür Sanat
