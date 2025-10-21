Sultan Baba Dağı Doğa Severlerin Yeni Gözdesi

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki 3 bin rakımlı Sultan Baba Dağı, tırmanış tutkunlarını zorlu yolculuklarında doğayla, yaban hayatıyla ve eşsiz manzaralarla buluşturuyor.

Doğal güzellikleriyle dikkati çeken Ovacık, sahip olduğu akarsu ve dağlarıyla birçok spora elverişli ortam sunuyor. Yılın belirli zamanlarında ilçeye gelen doğaseverler, Munzur Çayı'nda rafting ve kano yapıp bölgedeki yaylalara gezi turları düzenliyor.

İlçenin Ağdat köyü mevkisinde bulunan Sultan Baba Dağı da son yıllarda dağcıların en çok tırmanmayı tercih ettiği yerlerden biri oldu. Kentteki spor kulüplerinin faaliyetlerine katılan dağcılar, günün erken saatlerinde yola çıkarak araçlarla Sultan Baba Dağı'nın eteklerine gidiyor.

Gerekli kıyafetlerini giyip kumanyalarını hazırlayan dağcılar, daha sonra rehberlerin öncülüğünde tek sıra halinde zirveye doğru hareket ediyor.

Zorluklarla dolu parkurları aşan dağcılar, yaklaşık 3,5 saat süren yürüyüşün sonunda Sultan Baba Dağı'nın 3 bin rakımlı zirvesine ulaşıyor.

Alanda keyifli vakit geçirerek stres atan dağcılar, Ahpanos, İksor, Sal Deresi ve Munzur Vadisi'ni kuş bakışı izleyip manzara fotoğrafları çekiyor.

Dağ yamaçlarında bozayı ve yaban keçileriyle karşılaşıyorlar

Etkinliklerle kentin doğasını tanıtan dağcılar, Sultan Baba Dağı'nın yamaçlarında bozayı ve yaban keçileriyle de karşılaşıp farklı heyecan yaşıyor.

Munzur Zirve Dağcılık ve Doğa Spor Kulübü Başkanı İskender Doğan, AA muhabirine, Tunceli'de dağcılık eğitimleriyle insanları bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu ile ortaklaşa çalışma yürüttüklerini ifade eden Doğan, "Munzur Dağları'nı farklı illerdeki dağcı arkadaşlara sevdirmeye çalışıyoruz. Gelip buraları gördükleri zaman Tunceli'yi benimsediklerini hissediyoruz. Tunceli dağları şimdiye kadar kapalı bir alandı ve dağcı arkadaşların çok merak ettiği bir bölgeydi." dedi.

Doğan, Munzur Dağları'nın bir nevi Aladağlar'ın devamı olduğunu belirterek, "Munzurlar yaklaşık 130 kilometrelik alana sahip ve 3400-3500 rakımlı yüzlerce zirvesi var. Ben de bu zirvelerin 70'ine tırmandım. Gezdiğimiz yerleri de sosyal medyada paylaşıp ilimizin güzelliklerini tanıtmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sonbaharın güzel esintisiyle tırmanışımızı tamamladık"

Asya Kılıç da Tunceli'nin doğasıyla ilgi çeken ve gezilecek birçok yerinin olduğunu anlattı.

Uzun yıllardır kentte yaşamını sürdürdüğünü dile getiren Kılıç, "Yaz, kış, ilkbahar ve sonbahar aylarında ekip olarak doğaya çıkmaya çalışıyoruz. Burası yaban hayvanlarıyla, dağlarıyla ve nehirleriyle meşhur olan bir yer. Sultan Baba Dağı'na kışın da çıktığım için bildiğim bir rotaydı ve çok ilgimi çekmişti. Bundan kaynaklı da tekrardan tırmanış faaliyetine katıldım ve sonbaharın güzel esintisiyle tırmanışımızı tamamladık." şeklinde konuştu.

Ali Ertunç ise belirli zamanlarda katıldığı turlar sayesinde Tunceli'nin güzelliklerini keşfetmeye çalıştığını belirtti.

Dağcıların doğaya saygılı insanlar olduğunu vurgulayan Ertunç, "Tunceli'de yaşayan dağcılarda dikkatimi çeken bir husus oldu. Doğaya ve taşa bir ruhu varmış gibi davranıyorlar. Böyle bir kültürden gelen insanlardan hiç kimseye zarar gelmez." dedi.