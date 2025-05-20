Sivas'ta 19 Mayıs Gençlik Konseri Düzenlendi

Sivas'ta 19 Mayıs Gençlik Konseri Düzenlendi
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Sivas'ta, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği korosu tarafından konser verildi. Konserde, Anadolu türkülerinin yanı sıra, Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu sanatçıları da dans gösterisi sundu.

Sivas'ta, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu tarafından 19 Mayıs Gençlik Konseri düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro, Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

Konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu sanatçıları "Seven Ne Yapmaz" ve "Bir Şarkısın Sen" şarkıları eşliğinde yaptıkları dans gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı.

Programda, Atatürk'ün sesinden görüntülü olarak Gençliğe Hitabesi okundu.

Konser, ses sanatçılarının izleyicilerle birlikte ellerinde Türk bayraklarıyla İzmir Marşı'nı seslendirmesiyle sona erdi.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve Vali Yardımcısı İhsan Maskar, sanatçılara teşekkür ederek, koro şefi Kadıoğlu'na çiçek takdim etti.

Konseri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, koro müdürü Davut Kaya ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Kültür Sanat
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