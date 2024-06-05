Üye Girişi
Haberler

Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Serginin açılışında konuşan Müdür Murat Çelik, kursiyerleri tebrik etti ve kadınlara yönelik düzenlenen kursların önemine vurgu yaptı. Sergide öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler düzenlendi ve kursiyerlerin hazırladığı el işi ürünleri ve resimler sergilendi.

Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.

Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'ndaki serginin açılışına katılan Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik, kursiyerleri tebrik etti.

Kadınlara yönelik kurs düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Çelik, kursiyerlerin sadece kendini geliştirmekle kalmadığını, aynı zamanda ailelerine ve topluma maddi ve manevi katkıda bulunduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından etkinlikte öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler düzenlendi.

Tören sonunda kursiyerler tarafından hazırlanan el işi ürünleri ve resimlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Milli Eğitim Müdürlüğü Adnan Menderes Murat Çelik Seyhan Spor Kültür Eğitim Kültür Sanat Güncel Haberler

Ekrem İmamoğlu 515 oyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

Ekrem İmamoğlu 515 oyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi

Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi

 Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü

Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü

 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title