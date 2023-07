Selimiye'de restorasyon çalışmaları 2025 yılında bitirilecek

EDİRNE UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Selimiye Camii restorasyon çalışmalarında kalem işçilikleri restorasyon süresini uzatıyor.

Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde geçtiğimiz yılın Kasım ayında başlanan restorasyon çalışmaları sürüyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı, Restorasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Can Binan, Selimiye Camii restorasyon çalışmalarının belirlenen düzeyde devam ettiğini ve çalışmaların planlanan sürede bitmesi için çalışmaların devem ettiğini restorasyonun başlangıcında yapıyı statik olarak incelediklerini ifade eden Binan, "Selimiye cami ve külliyesinin bir dünya miras salonu olduğunu biliyoruz. Hepimiz çok önemli bir şaheser. 16 yüzyıl teknolojisini teknoloji tarihi açısından çok önemli bir yapı bu yapının restorasyonu 2001 yılında başladı.2001 yılının sonuna doğru benimle birlikte 5 değerli bilim insanı arkadaşımla birlikte bir bilim heyeti kuruldu. Biz bilim heyeti olarak her ay en az bir toplantı yapıyoruz. Bazen bu toplantıların sayısı daha fazla olabiliyor. Sürekli olarak buradaki uygulamayla iletişim halindeyiz. Bu uygulama çok önemli uygulama yani Türkiye'deki en önemli koruma ve restorasyon mimari koruma ve restorasyon uygulamalarından bir tanesi. Selimiye çok önemli. Caminin her bir yeri dikkat harcayarak her bir noktayı neredeyse bazen santimetre kare düzeyinde tekrar tekrar münazara ederek bazı kararları vermeye çalışıyoruz.

Prof. Dr. Binan restorasyonu devam eden Selimiye Camii bütünlüğünü ve mimari ve kültürel değerini bozmayacak şekilde yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Prof. Dr. Can Binan, "Bu restorasyon 2025 yılında bitmesi için planlanmış vaziyette şu anda iyi durumda. Gayet iyi gidiyor tabii bazı bütün restorasyonlarda olduğu gibi bazı noktalarda çok daha fazla düşünmek biraz vakit harcamak belki 2 defa belki 3 defa münazara gerekiyor. Burada yapının özgünlüğünü muhafaza etmek en önemli yaklaşım. Burada restorasyona önce yapı 5 statik açıdan taşıyıcı sistemi açısından bir problemi var mı yok mu o araştırıldı. Bilim heyetinde olan de çok değerli hocalarımızla birlikte onun sonucunda çok önemli bir sorununun olmadığı olduğu anlaşıldı. Birkaç noktasında bazı dışarıdan görünmeyecek ve yapının bütünlüğünü bozmayacak şekilde güçlendirme yapılması gerektiğine karar verildi. Onlar yapıldı o ondan onun sonrasında yapı elemanları düzeyindeki çalışmalara başlandı. Burada görüyorsunuz kubbe kurşunları ve kurşun altındaki katmanlar yenilendi minareleri ile ilgili külah kurşunların 3 tanesi galiba yenilendi.

"Kalem çalışmaları zaman alıyor"

Yenileme çalışmalarında en çok vakit alan iç kısımlardaki kalem işçiliği olduğunu belirten Prof. Dr. Binan, "Vaktimizi alan şey yapının iç kısmındaki özellikle bulunan kalem işi bezemeler. Dekorasyon her noktasında neredeyse tek tek her bir örtü altında, yüzey duvar yüzeylerindeki hat ve kalem işlerinde rampalar yapıldı. Katmanları açığa çıkarılmaya çalışıldı ve bu katmanlarından hangisinin korunması gerektiği ve nasıl korunması gerektiği konusunda tek tek fikir birliği yapıldı. Onun dışında burada minarelerde şu anda şerefe altlarında bulunan mukarnaslı kısımlardaki restorasyon çalışmaları sürüyor. Diğer minare korkulukların ve küpe işlerinde de bazı işlemler yapılacak. Onunla ilgili malzeme temrinleri falan gerçekleşti yani bu restorasyon ve çok hızlı gitmiyor gitmemesi de lazım ama süresi içinde rahatlıkla bitebileceğini düşünüyorum" dedi.