Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şarköy Zeytinyağı menşe adıyla tescillendi, Tekirdağ'ın 15'inci coğrafi işareti oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şarköy Zeytinyağı menşe adıyla tescillendi, Tekirdağ'ın 15'inci coğrafi işareti oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şarköy Zeytinyağı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından menşe adıyla tescillendi. 23 Ekim 2026'da 1912 tescil numarasıyla coğrafi işaret alan ürün, Tekirdağ'ın 15'inci, TR21 Trakya Bölgesi'nin 40'ıncı coğrafi işaretli ürünü oldu.

Trakya Kalkınma Ajansı ve Şarköy Kaymakamlığı iş birliğiyle, Şarköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün de desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda Şarköy Zeytinyağı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından menşe adı olarak tescillendi.

23 Ekim 2026 tarihinde 1912 tescil numarasıyla coğrafi işaret alan Şarköy Zeytinyağı, Tekirdağ'ın 15'inci, TR21 Trakya Bölgesi'nin ise 40'ıncı coğrafi işaretli ürünü oldu.

Trakya Kalkınma Ajansı yetkilileri bu kazanımın Şarköy'ün yerel değerlerinin korunması ve tanıtılmasının yanı sıra Trakya'nın zengin üretim potansiyelinin öne çıkarılması açısından da önem taşıdığına değinerek Trakya Kalkınma Ajansı'nın yerel paydaşlarla iş birliği içinde yürüteceği çalışmalarla Trakya Bölgesi'ndeki ürünleri markalaştırmaya, ürünlerin bilinirliklerini artırmaya ve bölge ekonomisine katkılarını güçlendirmeye devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Maç oynanırken bir anda ortaya çıktı! Tribünler şaşkına döndü

Dün gece maç izlemek için televizyonu açanlar gözlerine inanamadı!
Şalvarları giyip tüfekleri kaptılar! Hedefi 12'den vuruyorlar

Görüntü Konya'dan! Sayıları 100'e ulaştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor

Ve Erdoğan düğmeye basıyor! İki büyük revizyon iddiası
Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır

Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır
Stuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildiler

Geceye damga vuran paylaşım! Apar topar sildiler
Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda

Mehmet Ali Aydınlar için harekete geçtiler
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak

Bakan'dan emeklileri heyecanlandıran sözler! Ek zam müjdesi verdi
Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın

"Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın"
Kozinoğlu'nun 15 yıl sonra açılan mezarında şüpheli bulgu! Toprakta yok, vücudunda var

15 yıl sonra açılan mezarda şüpheli bulgu! Toprakta yok, vücudunda var