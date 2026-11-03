Şarköy Zeytinyağı menşe adıyla tescillendi, Tekirdağ'ın 15'inci coğrafi işareti oldu

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Trakya Kalkınma Ajansı ve Şarköy Kaymakamlığı iş birliğiyle, Şarköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün de desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda Şarköy Zeytinyağı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından menşe adı olarak tescillendi.

23 Ekim 2026 tarihinde 1912 tescil numarasıyla coğrafi işaret alan Şarköy Zeytinyağı, Tekirdağ'ın 15'inci, TR21 Trakya Bölgesi'nin ise 40'ıncı coğrafi işaretli ürünü oldu.

Trakya Kalkınma Ajansı yetkilileri bu kazanımın Şarköy'ün yerel değerlerinin korunması ve tanıtılmasının yanı sıra Trakya'nın zengin üretim potansiyelinin öne çıkarılması açısından da önem taşıdığına değinerek Trakya Kalkınma Ajansı'nın yerel paydaşlarla iş birliği içinde yürüteceği çalışmalarla Trakya Bölgesi'ndeki ürünleri markalaştırmaya, ürünlerin bilinirliklerini artırmaya ve bölge ekonomisine katkılarını güçlendirmeye devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı