Şanlıurfa haber | Siverek'te kız çocukları olimpik havuzda yüzme öğreniyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde açılan kursa katılan kız çocukları yüzme öğreniyor.

Siverek Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) açılan yüzme kursuna katılan kız çocukları, antrenörler eşliğinde yüzme öğrenirken havuzda eğlenceli dakikalar geçiriyor.

Kursiyer çocukları ziyaret eden Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, eğitime her alanda destek vermeyi sürdürdüklerini dile getirdi.

Yüzmenin önemli bir spor olduğunu belirten Çakmak, "Çocuklarımızın verimli vakit geçirmeleri, sporla ilgilenmeleri ve kendilerini geliştirmeleri çok önemli. Bu kurslar sayesinde tecrübeli antrenörler eşliğinde güvenli şekilde yüzme öğrenip yeteneklerini de ortaya koyuyorlar. Çocuklarla sohbet ederken bazı yavrularımızın daha önce havuzda yüzmediklerini öğrendim. Mutlulukları yüzlerine ve gözlerine yansıyordu. Onları mutlu görünce biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.

TÜGVA İlçe Temsilcisi Ramazan Lale ise Ayşe Çakmak'a verdiği destekten ötürü teşekkür etti.