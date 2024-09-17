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Rixos Tersane İstanbul Rowing Festival, Eğlence Dolu 4 Günle Başlıyor

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19-22 Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek Rixos Tersane İstanbul Rowing Festival, ünlü sanatçıların performansları ve kürek yarışlarıyla dolu bir etkinlik sunacak. Zeynep Bastık, Kenan Doğulu ve Sıla gibi isimlerin sahne alacağı festivalde, su üstü gösterileri ve DJ performansları da yer alacak.

Rixos Tersane İstanbul Rowing Festival, Zeynep Bastık, Kenan Doğulu, Sertap Erener ve Sıla'nın da aralarında bulunduğu ünlü müzisyenlerin sahne performansı ve Süleyman Atlı'nın su üstü şovu gibi bir dizi etkinlikle 19 Eylül'de İstanbul'da başlıyor. Son gününde kürek yarışlarının ödül töreninin de gerçekleşeceği festival, her akşam Helena Hauff ve Haai gibi isimlerin DJ performanslarına da sahne olacak.

Gerçekleşecek gösteriler ile İstanbul'un ve Haliç'in tarihi dokusunun öne çıkarılacağı ve 4 gün sürecek olan etkinlikler dizisi, 19-22 Eylül tarihleri arasında Rixos Tersane İstanbul'da yapılacak. Işıklandırılmış 'Beyaz Kağıt Tekne' önderliğinde 'İstanbul Gondolları'nın geçit töreni ve uçuş board gösterileriyle başlayacak olan festivalin ilk akşamı Gilles Peterson, Helena Hauff ve Willikens & Ivkovic'in DJ performansına sahne olacak. 'After Party' adıyla gerçekleşecek olan performanslar saat 23.00'de festival severlerle buluşacak.

SEVİLEN SANATÇILAR VE HAAİ FESTİVALDE

Festivalin ikinci günü saat 10.00'da Liselerarası Kürek Yarışlarıyla başlayacak. Gün boyu deniz üstü şovların, Dundu ve akrobasi gösterilerinin gerçekleşeceği etkinlikler saat 21.00'de Zeynep Bastık ve Kenan Doğulu konseri ile devam edecek. 'After Party' ise yine saat 23.00'de Colleen 'Cosmo' Murphy, Moxie B2B Niks ve DJ Fred Again ile gerçekleştirdiği performansın etkilerinin devam ettiği Haai için ev sahipliği yapacak. Haai bu defa VTSS ile B2B yapacak.

Çocuklar için eğitici atölyelerin ve ip cambazı gösterilerinin gerçekleşeceği üçüncü günde ise Sertap Erener ve Motive saat 21.30'da sahnede olacak. DJ performansları ise MIURA, Mor Elian B2B Pangaea ve Lsdxoxo ile devam edecek.

FİNAL GECESİ SILA SAHNEDE OLACAK

Kürek yarışlarının final turunun yapılacağı ve ödül töreninin gerçekleşeceği etkinliklerin son gününde de müzik ve eğlencenin adı Murat Dalkılıç, KÖFN ve Sıla olacak. 19.00'da başlayacak konserler saat 21.00'de gerçekleşecek olan drone gösterisi ile son bulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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