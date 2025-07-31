Osman Kodan: 100 Yıllık Marangozhanede Babanın İzinden Gidiyor

Bayburt'ta yaşayan emekli öğretmen Osman Kodan, babasının 80 yıl marangozluk yaptığı asırlık binada mesleğini sürdürmenin gururunu yaşıyor.

Çocukluğunu babasına ait Şeyhhayran Mahallesi'ndeki yaklaşık 100 yıllık iki katlı marangozhanede geçiren Kodan, çeşitli illerde sınıf öğretmenliği yapmasının ardından 2006'da emekli oldu.

Babası ile 20 yıla yakın marangozluk yapan Kodan, babasının 3 yıl önce vefat etmesinin ardından tek başına ürettiği ahşap eşyaları müşterilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Kodan, AA muhabirine, kentin en eski esnaflarından birisi olan babası Hakkı Kodan'ı, 3 yıl önce 92 yaşındayken kaybettiğini, babasından kalan marangozhanede mesleğine devam ettiğini söyledi.

Çocukluğunda boş zamanlarını marangozhanede geçirdiğini belirten Kodan, mesleğin inceliklerini babasından öğrenme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Kodan, üniversite eğitiminin ardından 2006 yılına kadar öğretmenlik yaptığını ve babasının yanında marangozluğa başladığını aktardı.

Yaklaşık 20 yıldır marangozluk yaptığını belirten Kodan, AA muhabirine, yeni şeyler üretme gayreti içerisinde olduğunu söyledi.

Kodan, babasının 80 yıl süreyle marangozluk yaptığını ifade ederek, "Babam rahmetli olmadan önce yanındaydım. Bir zaman sonra dükkanı tamamen ben devraldım. Yaklaşık 20 yıldır dükkanda çalışıyorum. Emekli olduktan sonra sürekli çalıştım." dedi.

"Maddi manevi karşılığını alıyoruz"

Babasından öğrendiği birçok işin teknolojiye yenik düştüğünü dile getiren Kodan, şöyle devam etti:

"Yine de çiftçilere yönelik tırpan, kazma, kürek sapı gibi işlerle uğraşıyoruz. Eski işler tabii ki yok. Bugüne uyarlanmış birtakım çalışmalar yapmak zorundayız. Tahta sofralar yapıyorum veya vatandaşın getirdiği birtakım işleri tamir ediyorum. Elimizden geldiğince Bayburtlulara hizmet etmeye çalışıyoruz. Hizmet etmekten yana herhangi bir sıkıntımız yok. Maddi manevi karşılığını alıyoruz."

Kodan, mesleğini severek yaptığını dile getirerek, kentte marangozluk alanında çok iyi ustaların bulunduğunu aktardı.

Sağlığı izin verdikçe mesleğini yapmaya devam edeceğini ifade eden Kodan, "Bu mekanın yaklaşık 100 yıllık bir tarihi var. Babam burada 80 yıl çalıştı. 2006 yılında burayı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koruma altına aldı. Gelen kişiler etraftaki betonarme binalar arasında burayı görünce bir hayranlık duyuyorlar." diye konuştu.

Osman Kodan, bazı müşterilerinin ürünlerini de satışa sunduğunu dile getirerek, "Bazı arkadaşlar kendilerine ait ahşap ürünlerini getirip 'burada satabilir misin?' diye teklifte bulunuyorlar. Buradaki her şeyi benim tek başıma yapmam mümkün değil. Her işin bir uzmanlık alanı var. Bilmediğim işlere de pek girmek istemiyorum. Çünkü yaptığım iş sonucunda başarılı olamazsak mahcup oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.