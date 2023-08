Ordu'nun en büyük kültür merkezi 29 Ekim'de açılacak

ORDU Ordu'nun Akkuş ilçesinde gençlerin geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlanması amacıyla inşa edilen gençlik merkezinin Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı olan 29 Ekim'de hizmete açılması planlanıyor.

Akkuş'ta geçen yıl başlanan gençlik merkezinde sona yaklaşılıyor. Hizmet alanı ve işlevi nedeniyle Ordu'da genelindeki 19 ilçenin en büyük gençlik merkezi olma özelliği taşıyacak olan projenin kaba inşaat tamamlanırken dış cephe çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Yapımı tamamlandığında gençlerin birçok alanda gelişimine katkı sunacak olan kültür merkezi Cumhuriyet'in ilanın 100. yılı olan 29 Ekim'de hizmete açılması bekleniyor.

"Geleceğe ve gençliğe büyük önem veriyoruz"

Akkuş'ta, geleceğe ve gençliğe yönelik hizmetlere ve faaliyetlere önem verdiklerini belirten Başkan İsa Demirci, "Akkuşumuzun geleceğini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak daha yaşanabilir bir Akkuş için ilçemizi adeta şantiyeye çevirdik. İlçemizde geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlanmaları için gençlik merkezi projemize geçtiğimiz yıl start vermiştik. Bu önemli projenin açılışını Cumhuriyetin ilanın 100. yılında yani 29 Ekim'de yaparak gençlerimize hediye etmek istiyoruz" dedi.

"Gençlerin her alanda gelişimi desteklenecek"

Gençlik merkezi tamamlandığında gençlerin her alanda gelişimlerini destekleyeceklerini söyleyen Demirci, "1160 metrekare alana 3 kat olarak inşa edilen gençlik merkezinde müzik ve resim atölyesi, spor odası, el sanatları atölyesi, konferans salonu, gençler için has oda ve kütüphane gibi birçok sosyal donatılar yer alacak. Gençlik Merkezi tamamlandığında gençlerimizin çeşitli kurslar ve eğitimler, spor faaliyetleri, sosyal faaliyetlerle bilimden sanata, sanattan kültüre ve spora kadar her alanda gelişimlerini desteklemiş olacağız. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.