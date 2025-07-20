TÜRKİYE Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen Nimet Üyken Basın Ödülleri, sahiplerini buldu. Yarışmada, Demirören Medya 5 ödüle layık görüldü.

BASIN ÖDÜLLERİ

TJK; kendi çalışmalarının yanı sıra Türk atçılık ve yetiştiriciliği ile atçılık tarihi ve kültürünü tanıtmak amacıyla her yıl Nimet Üyken Basın Ödülleri düzenliyor. Bu kapsamda yazılı ve görsel medyada görev yapan basın mensuplarının bu alana yönelik çalışmaları seçici kurul tarafından değerlendiriliyor.

Başkanlığını, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş'in yaptığı seçici kurul, 2024 yılında ulusal ve yerel basında yer alan 50 eseri değerlendirdi.

5 ÖDÜL BİRDEN

Yapılan değerlendirme sonucunda Hürriyet Gazetesi'nden Zeynep Bilgehan ve Pelin Akaydın 'En Yakın Tanığının Dilinden Bir Şampiyonluk ve Aşk Hikayesi' adlı eserle, Fulya Işık da 'Atatürk'ün 98 yıllık Mirası' adlı eseriyle yazılı medya kategorisinde ödülün sahibi oldu. D-Smart Spor Spikeri Berke Kosova, 'TJK Asli Üyesi Kerem Alkan ile Özel Röportaj' isimli eseriyle; D-Smart Spor Muhabiri Ceyda Akkabak da 'TJK Kadınlar Günü Özel Yayını' adlı eseriyle Nimet Üyken Özel Ödülü'ne layık görüldü.

NİMET ÜYKEN KİMDİR?

1919 yılında doğan Nimet Üyken, hukuk tahsilinin ardından spor yazarlığına başladı. 1945 yılında çıkarmaya başladığı yarış mecmuası Derbi, aralıksız olarak 1987 yılına kadar yayın hayatına devam etti. 'At Yarışçılığı'nda 65 Yıl' ve 'Türkiye Jokey Kulübü'nün Tarihçesi' isimli kitapları bulunan Üyken, 2009 yılında aramızdan ayrıldı.