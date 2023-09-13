Nepal'de Pancha Dan Festivali kutlandı

Nepal'in Bhaktapur kentinde halk, beş yaz hediyesi festivali olarak da bilinen Pancha Dan Festivali'ni kutladı. Festivalde pirinç bağışlamak, Buda'ya ibadet etmek ve geleneksel müzikler icra etmek gibi bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

BHAKTAPUR, 13 Eylül (Xinhua) -- Nepal'in Bhaktapur kentinde halk Salı günü, beş yaz hediyesi festivali olarak da bilinen Pancha Dan Festivali'ni kutladı. Festivalde pirinç bağışlamak, Buda'ya ibadet etmek ve geleneksel müzikler icra etmek gibi bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Buğday taneleri, pirinç taneleri, tuz, para ve meyveden oluşan beş hediyenin Budistler tarafından dağıtılması, geleneksel festivalin en önemli etkinliği.