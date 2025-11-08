Haberler

Milas'ta 11. Uluslararası Zeytin Hasat Şenliği Düzenlendi

Güncelleme:
Milas'ta düzenlenen 11. Uluslararası Milas Zeytin Hasat Şenliği kapsamında Euromos Antik Kenti'nde zeytin hasat etkinliği yapıldı. Asırlık zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede, katılımcılar zeytin hasadını görme fırsatı buldu ve taze zeytinyağı tadımı gerçekleştirdi.

11. Uluslararası Milas Zeytin Hasat Şenliği kapsamında Euromos Antik Kenti'nde zeytin hasat etkinliği düzenlendi.

Asırlık zeytin ağaçlarına ev sahipliği yapan Milas'ta, bu yılki şenliğin hasat etkinliği Euromos Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Katılımcılar tarafından makineyle ağaçlardan toplanan zeytinler, plastik kasalara konularak fabrikaya sıkıma götürüldü. Soğuk sıkımla elde edilen taze zeytinyağı katılımcılara tattırıldı, kaliteli zeytinyağı konusunda bilgi ve tadım eğitimi verildi.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, 14 milyona yakın zeytin ağacı varlığı bulunan Milas'ın, yaş tespitiyle 3 bin 200 yıllık zeytin ağaçlarına sahip olduğunu söyledi.

Zeytinin köklü bir geçmişi olduğunu ifade eden Böke, bundan dolayı hasat etkinliğini tarihi Euromos Antik Kenti'nde düzenlediklerini belirtti.

Etkinlikle davetlilerin zeytin hasadının aşamalarını görme fırsatı bulduğunu dile getiren Böke, "AB işaretli Milas zeytinyağı, Milas zeytinciliği günden güne daha iyi bir konuma yükseliyor. Milas'ta ve Muğla'da zeytincilik bir kültürdür. Ekonomik faaliyetin yanı sıra insanlar için adeta yaşam kaynağıdır. Böylesi özel bir zeytin ve zeytinyağını herkese tavsiye ediyoruz." dedi.

Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer de son yıllarda yaşanan gelişmelerle Milas zeytinciliğinin atağa geçtiğini, buranın zeytininin yurt dışında da aranan bir marka haline geldiğini ifade etti.

Milas zeytinciliğinde, zeytinyağı üretiminde güzel gelişmeler yaşandığını vurgulayan Özer, üreticilere verilen desteklerle, eğitimlerle ve bölgeye olan yatırımcı ilgisiyle Milas zeytinyağının ve zeytininin rağbet gördüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA / Volkan Yıldız - Kültür Sanat
