Mersin'de Tarihi Kilikya Yolu Projesi Tanıtıldı

Mersin'de Tarihi Kilikya Yolu Projesi Tanıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de 5 yılda tamamlanan 550 kilometrelik 'Tarihi Kilikya Yolu Projesi'nin tanıtımı, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Proje, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmayı ve turizmi canlandırmayı hedefliyor.

Mersin'de, 5 yılda tamamlanan 550 kilometrelik "Tarihi Kilikya Yolu Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Mersin Zirve Dağcılık Spor Kulübü ve Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği işbirliğinde yapılan çalışma sonucu tamamlanarak yürüyüşe açılan 550 kilometrelik "Tarihi Kilikya Yolu Projesi"nin lansmanı, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, buradaki konuşmasında, projenin tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtılması ve bölge turizminin canlandırılması için önemli olduğunu söyledi.

Vatandaşların doğduğu bölgede yaşaması için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Seçer, bu projeyle de ziyaretçilerin kırsaldaki vatandaşların ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kentin tanıtımına katkı sağlayacak çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Seçer, "Kilikya Yolu ile bu coğrafyada yaşamış kültürleri, tarihi ve aynı zamanda doğayı tanıtma imkanı sunuyoruz ve bunları vitrine çıkarıyoruz. Eğer bunları başarabilirsek, Mersin'i tanıtabilir ve bir marka kent haline getirebiliriz." diye konuştu.

Mersin Zirve Dağcılık Spor Kulübü ve Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Rıza Demir de projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Durukan da projeyle kentin tüm zenginliklerinin vitrine çıkarılacağını söyledi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Kültür Sanat
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim

Kritik tarih pazartesi! İstanbul'a gelmeyen Trump'tan yeni karar
İşte 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının çıkış nedeni

İşte 78 kişiyi ölüme götüren yangının çıkış nedeni
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
Dünyanın en büyük otomobil gemisi Anji Ansheng ilk seferine çıktı

Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Katar'da görüp 'Perfecto' diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş

Trump Katar'da görüp "Perfecto" diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş
Goldman Sachs bankası altın fiyatının yeni rekor kırabileceği tahmininde bulundu

Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eden futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor

Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eden futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor
Bundesliga'da Leipzig'e şok! Mainz, Avrupa'ya gitti

Alman devine şok! Avrupa'ya gidemediler, yerine sürpriz takım
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
İran'da aşırı enerji tüketimine ceza! 1103 evin elektriği kesildi

Kurallara uymayanı affetmediler! 1000'den fazla ev elektriksiz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.