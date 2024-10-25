Mardin'de Turizm 12 Aya Yayılıyor

Tarihi kent Mardin'de turizm 12 aya yayıldı

MARDİN - Tarihi yapılarıyla öne çıkan ve turizmde cazibe merkezlerinden olan Mardin'de inanç ve kültür turizmi hareketliliği sonbaharla birlikte de devam ediyor.

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Güngör, 2024 yılında Mardin'de ciddi rakamda misafir ağırladıklarını söyledi. Mardin'deki turizmin sadece belirli mevsimlerde değil, 12 aya yayıldığını vurgulayan Güngör, turizm sezonunun hala devam ettiğini kaydetti. Mardin'in kültürüyle, sanatıyla, tarihiyle ve gastronomisiyle tanınan bir şehir olduğunu ifade eden Güngör, "Burada ciddi yatırımlar yapıldı. Mardin kültür, tarih, sanat ve gastronomisi ile tanınan bir şehir. özellikle yaz aylarında yurt dışı ve yurt içinden gelen misafirlerimizin Mardin'e ciddi şekilde katkıları oldu" dedi.

"Ciddi talep var, Turizm 12 aya yayıldı"

Mardin'de ekim ayının son günleri olmasına rağmen ciddi bir talep bulunduğunun altını çizen Güngör, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Kasım ayında da ciddi bir talep var. Mardin'de turizm şu an 12 aya yayılmış durumda. Hedefimiz 1 milyon konaklama. En son 750 bin konaklamaya ulaştık şu an hedefimiz 1 milyon konaklamaya ulaşmak. 1 milyon konaklama ile 2 milyon giriş çıkış sağlayıp Mardin'imizi daha iyi yerlere getirmek istiyoruz. Ciddi bir otel furyası açıldı Mardin'de. Gerek konaklarımızın restorasyonu gerekirse büyük otel açılması katma değer veriyor. Altyapımızda bunlara müsait. Burada artık kongrelerde, eğitimler ve seminerler de yapılıyor. Mardin'imizin o mistik tarihine çok rahatlıkla gezip iyi bir şekilde tanıtıp gezen misafirlerimize de Mardin'imizi tanıtmak hedefindeyiz" diye konuştu.