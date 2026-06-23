Haberler

Malatya'daki 3 asırlık Yusuf Paşa Bedesteni, "Hanımlar Çarşısı" olarak hizmet verecek

Malatya'daki 3 asırlık Yusuf Paşa Bedesteni, 'Hanımlar Çarşısı' olarak hizmet verecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Darende ilçesindeki tarihi Yusuf Paşa Bedesteni, kadın girişimciler için düzenlenerek 'Hanımlar Çarşısı' adıyla hizmete açıldı. 30 işletmeli çarşıda yöresel ürünler, ev yemekleri ve hediyelik eşya satılacak.

Malatya'nın Darende ilçesindeki yaklaşık 3 asırlık Yusuf Paşa Bedesteni, "Hanımlar Çarşısı" olarak hizmet verecek.

Kadın girişimcilerin faaliyetlerini yapması için düzenlenen bedesten, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Hulusi Efendi Vakfı tarafından 2008 yılında restore edilerek yeniden kullanıma açılan yaklaşık 300 yıllık tarihi Yusuf Paşa Bedesteni, Darende'nin önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor.

Yeni düzenlemeyle Hanımlar Çarşısı'na dönüştürülen bedestende, 30 işletme faaliyet gösterecek.

Sabah 08.00 ila akşam 18.00 saatleri arasında hizmet verecek çarşıda, yöresel ürünler, ev yemekleri, giyim ürünleri, hediyelik eşya, takı tasarım ürünleri, tatlıcı, çiçekçi, terzi ve organik ürün mağazaları yer alacak.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, törende yaptığı konuşmada, tarihi ve kültürel mirası koruyarak gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını söyledi.

Bozkurt, şöyle konuştu:

"Ahilik kültürünün yaşatıldığı, helal kazancın değer bulduğu ve dayanışmanın güçlendiği bir çarşıyı yeniden ilçemize kazandırıyoruz. Buradan üretimin ve emeğin sesi yükselecek. Kadın girişimcilerimizin burada yer alması projeye ayrı bir anlam katıyor. Açılan her dükkanı bir umut ve emek göstergesi olarak görüyoruz."

Konuşmanın ardından, kadın girişimcilere iş yerlerinin temsili anahtarı takdim edildi.

Programa, Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen
İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 64 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne yeni bir operasyonla başladı! 64 kişi gözaltına alındı
Ankara'da terör operasyonu! 209 kişi gözaltına alındı

NATO zirvesi öncesi alarm! Ankara'da çok sayıda kişi yakalandı
Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, polis fena paketledi

Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, faturası hayli ağır oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada bir benzeri daha yok! Dağı oyup içine raylı sistem kurmuşlar

Dünyada bir benzeri daha yok! Dağı oyup içine kurmuşlar
Dünya Kupası'nda son 32 tablosu şekilleniyor! İşte turu garantileyen takımlar

Son 32 tablosu şekilleniyor! İşte turu garantileyen takımlar
Altında beklenmedik senaryo! Yatırımcıyı yıkan tahmin

Altında beklenmedik senaryo! Yatırımcıyı yıkan tahmin
Bomba hamle! Okan Buruk Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor

Bomba hamle! Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor
17 yıllık kayıp dosyası töre cinayeti çıktı! Çiftin kemikleri mağarada bulundu

17 yıllık sır çözüldü! Kayıp çiftin kemikleri mağarada bulundu
Devasa bloklar Faroz Limanı'na dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti

Devasa bloklar sahile dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti
Trump fena kızdı! Netanyahu'nun 'sınırsız' yetkisini elinden aldı

Netanyahu'ya tarihi ayar! Küplere binen Trump elindeki yetkiyi aldı