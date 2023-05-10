Lüleburgaz'da 19 Mayıs, Hayko Cepkin Konseriyle Kutlanacak

Lüleburgaz Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Türkiye'nin sevilen rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin konseriyle kutlayacak. Ayrıca 18 Mayıs akşamı on binler, ellerinde Türk bayraklarıyla 'Bağımsızlık Yürüyüşü' gerçekleştirecek.

Lüleburgaz'da 19 Mayıs, Hayko Cepkin konseriyle Kongre Meydanı'nda kutlanacak. Saat 21.00'de başlayacak konserle Lüleburgazlılar, 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte yaşayacak. Öte yandan, her yıl olduğu gibi bu yıl da 18 Mayıs akşamı on binler, ellerinde Türk bayraklarıyla 'Bağımsızlık Yürüyüşü' gerçekleştirecek.

Lüleburgaz Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Türkiye'nin sevilen rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin konseriyle kutlayacak. Kongre Meydanı'nda saat 21.00'de gerçekleşecek konserde Lüleburgazlılar, 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşayacak.

Lüleburgaz Belediyesi, Lüleburgaz Kent Konseyi Gençlik Meclisi'yle birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında dolu dolu bir etkinlik programı da hazırladı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin geleneksel 'Bağımsızlık Yürüyüşü' bu yıl da gerçekleştirilecek. 18 Mayıs akşamı saat 22.00'de Kongre Meydanı'nda toplanacak on binlerce Lüleburgazlı, ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte Edirne Bayırı'na marşlar eşliğinde yürüyecek.

Ayrıca 18 Mayıs akşamı 'Bağımsızlık Yürüyüşü' öncesinde Lüleburgaz'ın genç sanatçılarından oluşan "Grup Kepir" ile "Kent Konseyi Gençlik Meclisi Grup Raf" konserleri gerçekleştirilecek. Genç grupların konserleri, Kongre Meydanı'nda saat 21.00'de başlayacak.

Öte yandan, Utku Çorbacı'nın yönetmenliğini yaptığı 'Kuvayi Milliye Destanı' oyunu, 17 Mayıs'ta Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Cahit Irgat Salonu'nda yeniden izleyiciyle buluşacak. Oyunu izlemek isteyen tiyatroseverler, 'etkinlik.luleburgaz.bel.tr' adresi üzerinden ücretsiz davetiyelerini alabilecek.