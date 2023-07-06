Lisanslı koleksiyoner geçmişi tanıtıyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaklaşık 5 yıldır lisanslı koleksiyonerlik yapan Eyüp Aydın, envanterine kaydettiği antikalarla adeta geçmişe yolculuk ettiriyor. Aydın tarihi eser kaçakçılığını önlemek için verdiği mücadelesine dikkat çekerek, "Kaçak yapılan işlerin yapana da vatana da millete de hayrının olmadığı konusunda bilgilendiriyorum. Hasbelkader bulmuşlarsa da resmi yollardan gerekirse müzeye yönlendiriyorum" dedi.

İstanbul'da çalışırken kültür varlıklarına merak saran Eyüp Aydın, bu süre zarfında hem tarihi araştırarak hem de koleksiyonerlerle tanıştı. Kültür varlıklarına olan merakı üzerine Kdz. Ereğli ilçesindeki Müze Müdürlüğü'nden resmi olarak koleksiyoner belgesi de alan Aydın, bir taraftan da envanterine kaydettiği antikaları sergiliyor.

Tarihi eser kaçakçılığı ile yaptığı mücadelesini anlatan Eyüp Aydın, kültür varlıklarının resmi yollardan kazandırılması için çalıştığını anlattı. Değerli taşlar ve değerli madenlerin de tanıtılması için örneklerini işyerinde sergileyen Aydın, şöyle dedi:

"Kültür Varlıkları ile ilgilendim. Resmi eğitimcileri üniversitelerdeki arkeologlarla tanışma fırsatı buldum. Bölgemizle alakalı tarihi araştırdım. Çok güzel tarihimiz olduğunu öğrendim. Ancak emekli olana kadar İstanbul'u terk edemedim. Bu süreçte koleksiyonerler tanıdım. Ürünleri tanımaya çalıştım. Başta objeler ve tarihi paralar bunları öğrendikten sonra Türkiye'de amatörce veya resmi çalışarak ama rastgele bularak bir şeyler bulanları resmi koleksiyonerlerle buluşturdum. Kaçakçılığı önleyerek böylece kültür varlıklarını resmi alıcılarla tanıştırarak bu hususta ürünleri tanıdım. Zaman içerisinde emekli olduktan sonra memleketime taşındım. Baktım ki piyasada adına defineci dediğimiz kişileri tanıdıkça onları da bilinçlendirdim, bilgilendirdim. Öncelikle kendim Kdz. Ereğli Müze Müdürlüğüne başvuruda bulundum. Koleksiyoner belgemi aldım. Bulunan ürünleri resmi yoldan aldım. Kaçakçılığı önleme konusunda elimden gelen gayreti gösterdim. Bu hususta iki unsur var. Birincisi antika ikincisi tarihi eser. Bunlar bizim kültür varlıklarımız. Bunları sahiplenme, ülkemizin kültürüne kazandırma konusunda küçük çaplı da olsa gayret gösteriyorum. Gelen ürünleri alıyorum. Envanterime kayıt ediyorum. Yanıma gelen arkadaşlarımı bilinçlendiriyorum. Diyorum ki 'Sadece gayrimüslümlerin sakladıklarını aramayın, ülkemizde değerli madenler ve değerli taşlar da var. Sahada gezerken onları da değerlendirin' diyerek vitrinime numune koydum. Bu altın madenidir, bakır madenidir, kurşun madenidir diye numunelerle kendilerini bilinçlendiriyorum. Bir Uzun Mehmet de siz olun diyorum. Ben beş yıldır yaklaşık Ereğli'deyim. Kaçak kazılar Ereğli ilçemizde olmuyor. Kaçak yapılan işlerin yapana da vatana da millete de hayrının olmadığı konusunda bilgilendiriyorum. Hasbelkader bulmuşlarsa da resmi yollardan gerekirse müzeye yönlendiriyorum. Böylelikle kültür varlıklarımıza ve ilçemize sahip çıkmaya çalışıyorum."

Aydın, envanterindeki ürünlerin sayısının sergi açmak için yeterli olması halinde sergi de açarak ziyaretçileri ağırlayacağını sözlerine ekledi.