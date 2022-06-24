Konya'nın Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkent oluşunun 925'inci yılı kutlandı

Konya'nın, Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkent oluşunun 925'inci yılı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, kutlamalar kapsamında kent merkezindeki Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Anadolu Selçuklu Devleti denince akla hükümetin yanında aynı zamanda hikmetin de geldiğini söyledi.

Selçuklu'nun büyük bir miras bıraktığını ifade eden Özkan, "Hep beraber bu mirası omuzlamak durumundayız. Bu mirasın neferleri olmaktan manevi zevk almamız gerekiyor. Gerçekten Konya denince hem ilimle hem irfanla hem hikmetle hem de hükümet işleriyle çok güzel bir manzara ortaya çıktığını görüyoruz. Bu faaliyetin de atalarımızın, dünya tarihine, medeniyetine katmış olduğu ve ışık tutacağı alanlarını gençlerimizle buluşturmak üzere çok kıymetli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı konser verdi. Alanda etkinliği izleyenler marşlara eşlik etti.

Alaaddin Tepesi'ndeki sultanlar türbesinin önünden 41 pare top atışı yapıldı.

Tiyatro ve kılıç kalkan gösterisiyle devam eden kutlamalarda halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı konser verdi.

Türk Yıldızları, "Selçuklu Payitahtı" Konya için selamlama uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları da kutlamalar kapsamında kent semalarında selamlama uçuşu yaptı.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Yıldızları uçuşunu izlemek isteyen vatandaşlar, şehir merkezindeki Kılıçarslan Meydanı'na akın etti.

"Selçuklu Sultanları Selamlama" gösteri uçuşu, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Programa, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Übeyit Aça, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu ve merkez ilçe belediye başkanları katıldı.