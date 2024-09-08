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Kocasinan Belediyesi'nin 8. Geleneksel Kuşçu Olta Balıkçılığı Yarışması Gerçekleştirildi

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Kocasinan Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel kuşçu olta balıkçılığı yarışması, Yamula Baraj Gölü'ndeki Kuşçu Marina'da gerçekleştirildi. Yarışmada çocuklar için özel etkinlik alanları yapıldı ve kamp ateşi yakıldı. Vali Gökmen Çiçek, etkinlikte yaptığı konuşmada Yamula'yı Türkiye'ye tanıtmak için çalıştıklarını belirtti.

Kocasinan Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "8. Geleneksel Kuşçu Olta Balıkçılığı Yarışması" gerçekleştirildi.

Yamula Baraj Gölü'ndeki Kuşçu Marina'da düzenlenen ve iki gün süren yarışmada, çocuklar için özel etkinlik alanları yapılarak kamp ateşi yakıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Gökmen Çiçek, Yamula'yı Türkiye'ye tanıtmak için çalıştıklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi ve kaymakamlığının çalışmalarına Valilik olarak destek verdiklerini anlatan Çiçek, doğal hayatın korunması için de çaba sarf ettiklerini belirtti.

Vali Çiçek, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki Kayseri'nin denizi şenlikli olsun, ıssız ve sessiz kalmasın. Orman Bölge Müdürlüğü, Valilik ve belediye işbirliği ile 3,5 milyon ağaç dikildi. Önümüzdeki sezon başladığında hemen 1,5 milyon daha dikilecek. Kayseri'ye 10 milyon ağaç dikeceğiz diye söz verdik. Burayı yemyeşil yapacağız. Belki 4-5 yıl içerisinde görmeyeceğiz ama burası yemyeşil olacak. Bu bölgeyi kalkındırmak için her şeyi yapıyoruz. Kim demiş Kayseri'nin denizi yok, bal gibi denizi var. 1 milyon 130 bin balık bırakıldı. Bu yıl da aynı sayı yakalanacak."

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise kentte çeşitli alanlarda sosyal hayatı canlandırmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bölgede ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları yaptıklarını belirten Çolakbayrakdar, "Bu bölgeye bundan sonrasında da doğal hayatın içerisinde yapılabilecek, çadır ve karavan kamplarının veya diğer kampların da eklenebilmesi için de faaliyetler yürütüyoruz. Önümüzdeki iş yılı programı içerisinde bu alanların da ortaya çıkarılması ve kamp alanlarının yapılması programımız içerisindedir. Burada önümüzdeki yıl bir araya geldiğimizde bu tip etkinliklerle de bir araya geleceğiz." diye konuştu.

Etkinlikte, 6 kategoride yarışmaya katılan 250 yarışmacıdan perch, sudak ve sazan balıkları arasında en çok ve en büyük balığı tutan 20 kişiye ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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