Koç Üniversitesi VEKAM, Ankara Araştırmaları Dergisi'nin 10. Yılını Kutladı

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (VEKAM), Ankara'yı anlamak ve araştırmak amacıyla 2013'te Ankara'nın başkent oluşunun 90. yılında hayata geçirdiği Ankara Araştırmaları Dergisi 10. yaşını kutladı.

Koç Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), geliştirdiği zengin kütüphane ve arşiv koleksiyonları, düzenlediği bilimsel toplantılar, eğitim programları, desteklediği projeler, yayımladığı bilimsel çalışmalarla yeni araştırmaların önünü açacak her türlü bilgi, belge ile veriyi depolamak, korumak ve araştırmacılarla paylaşmak misyonuyla 1994'ten beri hizmet veriyor.

İlk çağlardan bugüne farklı pek çok medeniyete ev sahipliği yapan, 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilen Ankara, Cumhuriyet ideallerinin hayata geçirildiği model bir kent olarak Cumhuriyet tarihinde önemli bir yere sahip.

Cumhuriyet'in eğitim politikaları ile gelen bilimsel, akılcı ve gerçekçi düşünceyi egemen kılma çabasında Ankara, birçok köklü üniversitesiyle bilimsel çalışmalara yön veren bir uygulama sahası oldu. Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), kurulduğu günden bu yana Cumhuriyet'in belleğini tutan bu şehre dair araştırmaları odağına alıyor.

VEKAM'ın bu kadim kentin başkent oluşunun 90. yılında armağan olarak yayımlamaya başladığı Ankara Araştırmaları Dergisi, bu yıl 10. kuruluş yıldönümünü kutladı. Dergi, başkentin kentsel unsurlarına dair yeni bilimsel veriler ortaya koyan farklı disiplinlerden akademik çalışmalar için bir platform oluşturuyor. Dergi, bu anlayışla 10 yıldır aralıksız olarak Ankara'ya ilişkin bilimsel çalışmaları kamuoyu ile paylaşıyor.

Hakemli ve yılda iki sayı olarak yayımlanan dergi, Ankara'nın tarihsel, kültürel, siyasal, ekonomik gelişimini, jeolojik dönüşümünü ve bugünün kentsel sorunlarını disiplinlerarası bilimsel yaklaşımlarla ortaya koyan Türkçe ve İngilizce özgün makale ile görüş yazılarına yer veriyor. Editörlüğünü Mehtap Türkyılmaz ve Alev Ayaokur'un yaptığı Ankara Araştırmaları Dergisi, açık erişimle ulusal ve uluslararası kütüphanelerin kataloglarında okurlara sunuluyor.

Ankara Araştırmaları Dergisi, VEKAM'ın bahçesinde düzenlenen davette, Cumhuriyet'in ve Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılında, 10 yılını tamamlamanın gururunu ve ikinci yüzyıla başlamanın heyecanını kutladı. Ankara Araştırmaları Dergisi bir sonraki sayısı için yeni yazı başvurularını 31 Mart 2024'e kadar bekliyor.