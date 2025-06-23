Karaman'da Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Kortej Yürüyüşü Düzenlendi

Karaman'da, Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Şampiyona için kente gelen halk oyunları takımları, Karaman Tren Garı'ndan Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Meydanda toplanan vatandaşlar için yöresel dans gösterileri sunuldu.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve il protokolü, etkinliğe, Türkiye'nin bazı yörelerine ait kıyafetlerle katıldı.

Çiçekli, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler'e, şampiyonayı Karaman'da düzenledikleri için teşekkür etti.

Türkiye'nin, tarihi ve kültürel değerlerinin bilinirliğinin artırılması ve kentin tanıtımı açısından, bu etkinliklerin önemli olduğuna dikkati çeken Çiçekli, şampiyonaya katılan takımlara başarılar diledi.

Karaman Merkez Spor Salonu'nda yarın başlayacak şampiyona, 25 Haziran'da sona erecek.