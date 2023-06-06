Karadeniz Ereğli'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin ürünleri sergilendi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yaptığı ürünler, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında açılan sergide beğeniye sunuldu. Karadeniz Ereğli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bozkurt, 7'den 77'ye tüm kursiyerlere milli kültürü yaşatmak için çeşitli kurslar verildiğini söyledi.