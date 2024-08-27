Üye Girişi
Haberler

Kandıra'da Çapariyle Yakalanan Palamutun Mücadelesi Kameralara Yansıdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çapariyle yakalanan palamut, su altı kamerasıyla kayda alındı. Amatör balıkçı Gürkan Kanyılmaz'ın paylaştığı video sosyal medyada ilgi gördü.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çapariyle yakalanan palamut, su altı kamerasıyla kayda alındı.

İlçede 15 Ağustos'ta başlayan palamut sezonu bereketli geçiyor. Kıyı balıkçıları, çapariyle palamut avından bol balıkla dönüyor.

Amatör balıkçı Gürkan Kanyılmaz, dün sabah saatlerinde palamut avı için Cebeci sahilinden teknesiyle denize açıldı.

Avda su altı kamerası kullanan Kanyılmaz, çapariye yakalanan bir palamudun mücadelesini kayda aldı. Görüntülerde iğneden kurtulmaya çalışan palamut balığının tekneye alınması yer alıyor.

Kanyılmaz'ın sosyal medya platformlarında paylaştığı video, ilgi gördü.

"Suyun altından bakmak daha farklı"

Kanyılmaz, AA muhabirine, 30 yıllık amatör balıkçı olduğunu ve her sene palamut avına çıktığını belirterek, bu yıl sezonun güzel başladığını söyledi.

Avlarında yaklaşık 3 yıldır aktif olarak su altı kamerası kullandığını anlatan Kanyılmaz, "Bazen öyle bir an denk geliyor ki aklıma gelmiyor o esnada. Suyun üstünden bakmakla suyun altından bakmak farklı. Dün çektiğim videoyu sosyal medyada paylaştım, çok ilgi gördü. Daha önce de videolar çekmiştim ama bu çok dikkat çekti. Herhalde palamut balığı daha önce hiç bu şekilde görülmedi. O yüzden çok ilgi çekti diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Sosyal Medya kocaeli Kandıra Spor Kültür Sanat Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kadın kuaförleri Pazar günler açık mı, kapalı mı? Güzellik merkezleri ve kadın kuaförleri hangi gün açık? Kavanoz kokusu nasıl giderilir? Cam kavanoz kokusu nasıl gider? Cama sinen koku nasıl giderilir? Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede? Mescid-i Aksa'nın önemi nedir, hangi şehirde? Ne zaman emekli olurum? SSK- BAĞKUR emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 28 Ağustos Çarşamba Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... 2024 Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2024-2025 güz dönemi akademik takvimi açıklandı mı? İzmir 30 Ağustos etkinlikleri 2024! İzmir'de 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? İzmir etkinlik takvimi İSTANBUL SON DAKİKA HAVA DURUMU! İstanbul hava durumu nasıl olacak, sağanak yağacak mı? Öğrencilere ulaşım desteği başvuru (e-devlet) ekranı! Öğrencilere ulaşım desteği var mı, ne kadar? MEB ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 2024 MEB ücretli öğretmenlik sonuçlarına nasıl bakılır? (E-Devlet sorgula) Ev hanımları nasıl emekli olur? Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir 2024? Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi ne zaman yatacak? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? MasterChef Beril kimdir? MasterChef Beril aslen nereli? UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye'nin puanı kaç? Brawl Stars'a neden girilmiyor? 27 Ağustos Brawl Stars çöktü mü? İstanbul su kesintisi sorgulama! 27 Ağustos Kadıköy su kesintisi ne zaman gelecek? Valorant çöktü mü? Valorant'a neden girilmiyor? 27 Ağustos son dakika gelişmesi... Özata Denizcilik kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Özata Denizcilik halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? İnisiyatif nasıl yazılır? İnisiyatif ne demek? İnisiyatif nasıl yazılır TDK? Zarf atmak ne demek? TDK zarf atmak ne anlama geliyor? Zarf atmak deyim mi atasözü mü?
title