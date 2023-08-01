Kahramanmaraş'ta Kütüphane Açılışı Yapıldı

KAHRAMANMARAŞ'ta kütüphane açılışına katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketiyle mücadelenin sadece bina dikmekle olmadığını, toplum psikolojisinin de düzeltilmesi gerektiğini belirterek, "Bize acilen eski Hatay'ımız, bize acilen eski Kahramanmaraş'ımız, eski Adıyaman'ımız, eski Gaziantep'imiz lazım. Onun için hepimizin gayreti, emeği gerekir? dedi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin, Kahramanmaraş'taki Baykar Konteyner Kenti'ne yaptırdığı kütüphanenin açılışı törenle yapıldı. Törene; İçişleri Bakan yardımcısı Bülent Turan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Türkiye Dili ve Edebiyatı Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem, belediye başkanları, daire amirleri ve konteyner kent sakinleri katıldı.Törenin açılış konuşmasını yapan Ekrem Erdem, kitabın en iyi dost olduğunu belirterek herkese kitap okumayı tavsiye etti. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan da kitap ve kütüphanenin kıymetli olduğunu belirtti. 6 Şubat'ta yaşanan afet sonrasında sadece afetin yaşandığı şehirlerde değil, tüm Türkiye'de insanları kitapla buluşturmanın ayrı bir keyif ve ayrı bir onur olduğunu ifade eden Turan, şunları söyledi: 'Bugün, çok büyük bir mücadelenin içerisindeyiz. Bu millet terörle mücadele etti, bu millet vesayet odaklarıyla büyük bir mücadele etti. Bu millet, darbelerle mücadele etti, farklı küresel operasyonlarla mücadele etti. Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de yedi düvele karşı mücadele etti. Bugün de çok farklı alanlarda asrın afetiyle ve onun etkileriyle mücadele ediyoruz. Böyle bir afetle mücadele etmek, sadece enkazı kaldırıp yeni bir bina dikmek olmaması lazım. Düzeltmemiz gereken bir toplum psikolojisi var, düzeltmemiz gereken moraller var. Yeniden ayağa kaldırmamız gereken şehirler var. Geleceğe dair umutlarımız, heyecanımız var. Eski canlılığa kavuşması gereken sosyal ve ekonomik hayatlarımız var. O yüzden bugünkü açılış çok kıymetli, çok anlamlı. Bize acilen eski Hatay'ımız, bize acilen eski Kahramanmaraş'ımız, eski Adıyaman'ımız, eski Gaziantep'imiz lazım. Onun için hepimizin gayreti, emeği gerekir. İçişleri Bakanlığı olarak afet alanında hem AFAD eliyle varız, hem mülki idare amirlerimizle beraber varız. Hem jandarmamızla, hem emniyetimizle, hem sahil güvenliğimizle varız. Hem de bunun yanında Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüzle varız. Dolayısıyla başta Ali Yerlikaya Bakanımız olmak üzere tüm bakanlık personelimizle bugün açılışını yaptığımız proje gibi pek çok projenin içindeyiz.' Daha sonra Bülent Turan ve protokol kütüphaneyi gezdi. Turan ayrıca, kendisinin yazmış olduğu 'Durup düşününce' isimli kitabını ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kitapları kütüphaneye hediye etti. Kütüphanede çocuklara kitap da dağıtan Bülent Turan, konteyner kentten yarılmadan önce de vatandaşların sorunlarını dinledi. (DHA)