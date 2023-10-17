İzmir'de Cumhuriyetin 100. Yılı Sergisi Açıldı

İzmir'de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Halk Eğitim Merkezleri'nde hazırlanan "Cumhuriyet" temalı 100 eser, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Resim, el sanatları, mozaik, kostüm, seramik, rölyef ve kabak işlemeciliği gibi farklı yöntemlerle hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi, Konak Meydanı'nda Vali Süleyman Elban'ın katılımıyla açıldı.

Elban, yaptığı konuşmada sergilenen eserlerin çok özel olduğunu belirterek, "Her şeyden önce el emeği göz nuru var. Eserlerde samimiyet, yoğun duygu var. Cumhuriyetin 100. yılı ile ilgili herkes içinden geldiği gibi sevgisini, doğallığını yansıtmış, sanatla birleşince çok özel eserler ortaya çıkmış. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de sergilenen eserlerin cumhuriyetin değerlerini ve mirasını koruma yolundaki kararlılığın ifadesi olduğunu söyleyerek, "Bu sergi, Cumhuriyetimizin 100. yılının gurur ve mutluluğunu, kalıcı eserlerle gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladığımızın bir kanıtıdır." dedi.