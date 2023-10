İzmir'de Cumhuriyet'in 100. Yılı Fener Alayı ile Kutlandı

Haber: SULTAN EYLEM KELEŞ – Kamera: KERİM UĞUR

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı İzmir'de fener alayı ile kutlandı. On binlerce kişi dev Türk bayraklarıyla yürüdü. İzmirliler Kültürpark Çim Alanı'nda düzenlenen Kenan Doğulu konseri ile Cumhuriyet'in ikinci yüz yılını karşıladı. Konserde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, " Cumhuriyet'e gölge düşürmeye çalışanlara, karalamaya gayret edenlere karşı Cumhuriyet'i ve erdemlerini savunmaya hazır mısınız? Atamıza adadığımız, izinden yürüdüğümüz her şeyi karalamaya çalışanlar, onun hatırasını lekelemeye çalışanlar var. Onları tanıyorsunuz, değil mi? Kendilerini yurttaş yapan Cumhuriyet'i kutlamaya imtina edenler, Cumhuriyet'in karşısına dikilenler var" dedi.

Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümünde İzmir'de kutlamalar devam ediyor. İzmirliler 300 metrelik dev Türk bayrağı ile Konak Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na fener alayı düzenledi. On binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, yurttaşlar ellerinde Türk bayrağı ile Atatürk posterleri taşıdı.

CUMHURİYET MEYDANI'NDA GÖRSEL ŞÖLEN

Fener alayı yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Cumhuriyet Meydanı'nda yurttaşları İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZDENİZ gemilerinin görsel şovu karşıladı. Gemilerden ilk sesli mayının atılmasıyla birlikte, lazerli ışık gösterileri başladı. Ardından 150 efe ile zeybek gösterisi yapıldı. İzmir Valiliği'nin düzenlediği havai fişek gösterisi izleyenlerin nefesini kesti. Cumhuriyet Halk Korosu'nun Cumhuriyet'in 100'üncü yılını selamlamak için seslendirdiği Cumhuriyet marşlarının ardından etkinlik sona erdi.

Kutlamalar, Kültürpark Çim Alanı'ndaki Kenan Doğulu konseriyle devam etti. Ay yıldızlı kostümüyle Kültürpark'ta sahne alan ve Türk bayrağı dalgalandıran Doğulu, hem Cumhuriyet marşlarını hem de Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için bestelediği 'İkinci Yüzyıl Marşı'nı seslendirdi. Doğulu, "İzmir'im, cumhuriyet sevdalılarım, demokrasi sevdalılarım, laik, Türk Cumhuriyeti'nin parlak evlatları hepinizi saygıyla selamlıyorum" sözleriyle kenti selamladı.

Doğulu seslendirdiği marşların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer'i sahneye davet etti. Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer sahneye birlikte el ele çıktı. Soyer, Doğulu'ya "Çok uzun bir hayalin sonucu gerçekleşiyor. Çok uzun zamandır bunu bekliyorduk, nihayet bu akşam oldu. İyi ki varsın Kenan" dedi, ardından da ölümsüzlük ve barışı simgeleyen zeytin ağacı fidesini Doğulu'ya hediye etti.

"BİRBİRİMİZDEN DE CUMHURİYET'TEN DE ASLA VAZGEÇMEYİZ"

İzmirlilere de seslenen Soyer, konuşmasında şunları söyledi:

"Güzel İzmir, bu akşam kalbim sizlerle olmanın heyecanı ve gururuyla atıyor. Cumhuriyet'in 100'üncü yıl aşkıyla yine yüz binleriz. Bu tarihi akşamda sizlere sormak istiyorum; Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı başlıyor, hazır mısınız? İzmir'in Cumhuriyet sevdalısı güzel insanları, yüz yıllık Cumhuriyet yolculuğunu yeni bir yüz yıla taşımaya hazır mısınız? İkinci yüz yılda da Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerini büyük bir kararlılıkla sürdürmeye hazır mısınız? Cumhuriyet'e gölge düşürmeye çalışanlara, karalamaya gayret edenlere karşı Cumhuriyet'i ve erdemlerini savunmaya hazır mısınız? Atamıza adadığımız, izinden yürüdüğümüz her şeyi karalamaya çalışanlar, onun hatırasını lekelemeye çalışanlar var. Onları tanıyorsunuz, değil mi? Kendilerini yurttaş yapan Cumhuriyet'i kutlamaya imtina edenler, Cumhuriyet'in karşısına dikilenler var. Rehavete kapılmadan Cumhuriyet'e sımsıkı sarılmaya hazır mısınız? Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırmaya hazır mısınız? Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet'le yoksulluğu bitirmeye, adaleti getirmeye hazır mısınız? Yüz yıldır kesintisiz yaşadığımız barışa sonuna kadar sahip çıkmaya hazır mısınız? İyi ki varsınız, iyi ki omuz omuzayız. İzmir'in yürekli evlatları; biz kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir'iz. Ne birbirimizden ne Cumhuriyet'ten vazgeçmeyiz. Üzerimize düşen vazife çok namüsait bir mahiyette ortaya çıksa bile asla vazgeçmeyeceğiz. Vazgeçecek miyiz? Vazgeçecek miyiz? Vazgeçecek miyiz? Asla vazgeçmeyiz! İlelebet yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!"