İspanya Müzik Akademisi'nde 'Özgür Filistin' Mesajları Öne Çıktı

İspanya Müzik Akademisi'nin yılın en iyi şarkı ve şarkıcılarına verdiği ödüllerin gala gecesine "Özgür Filistin" mesajları ön plana çıktı.

Madrid'deki IFEMA fuar alanında düzenlenen 2. İspanya Müzik Akademisi Ödülleri Galasında sahne alan Rozalen, Amaia, Nathy Peluso, Valeria Castro, Miguel Bose gibi sanatçılar İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınadı.

Galada ilk konuşmayı yapan İspanya Müzik Akademisi Başkanı Soledad Gimenez, "Barış için hepimiz kararlılığımızı göstermeliyiz." çağrısında bulundu.

"Özgür Filistin" diye sahneden seslerini duyuran sanatçılardan biri olan Rozalen de "Barbarlığı normalleştirmeyelim. Yaşadıklarımız normal değil." dedi.

"En iyi şarkıcı" ödülünü vermek için sahneye çıkan Miguel Bose ise "Buradan kilometrelerce uzakta gerçekleşen bir soykırıma uğrayan birçok insanın olduğunu ve bazı insanların kibri yüzünden acı çektiklerini unutamazsınız. Kimin kime güç uyguladığını izleyemezsiniz." şeklinde konuştu.